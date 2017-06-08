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8 июня, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

EVO запускает новый интернет-тариф «Единый трафик»

Компания SUPER iMAX предлагает новый тариф «Единый трафик» с возможностью подключения до четырех устройств.

Сегодня, 09:00   Технологии     на правах рекламы

На сегодняшний день большинство продвинутых пользователей интернета не представляет ни часа своей жизни без возможности подключения к сети.

Что делать, если используя интернет дома, хочется пользоваться им также в офисе, на учебе или на отдыхе, но переплачивать за тарифные планы разным операторам на разных устройствах не выгодно? А если приходится оплачивать тарифный план каждого устройства по отдельности, и трафик расходуется неравномерно?

Компания EVO решила эти вопросы для многих людей, любящих комфортные и удобные условия пользования интернетом, создав тариф «Единый трафик». Его можно использовать сразу на всех устройствах без переплат и сложностей. «Единый трафик» доступен для всех регионов Узбекистана, что делает высокоскоростной интернет еще ближе к каждому гражданину республики.

А в HAPPY EVO DAY — 9 и 10 июня — компания запустила акцию с возможностью подключить второе, третье и четвертое устройство с 50% скидкой. Акция актуальна только для первых 20-ти желающих воспользоваться этим тарифом.

В рамках «Единого трафика» представлены 4 тарифных плана, созданные специально для комфортного использования интернета.

* При подключении модемов сохраняется стандартная стоимость подключения CPE — $139, My-Fi — $249.
** Оплата осуществляется в национальной валюте по курсу ЦБ РУз на день оплаты.

Но это еще не все. В дальнейшем планируется запустить безлимитную линейку тарифов «Единый трафик».

Компания EVO™ была создана в 2007 году при участии Sumitomo Corporation (Япония) и KT Corporation (Korea Telecom). Ключевым партнером которой является Korea Telecom (KT) — крупнейший провайдер и телекоммуникационных услуг Южной Кореи.

Веб-сайт: evo.uz

Телефон горячей линии: (+99871) 148−00−00.

Телефон службы «3 часа на подключение»: (+99871) 148−12−34.

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