АМБиТ и Victory Yurconsalt проведут бизнес-семинар в Ташкенте
Опытные юристы поделятся с участниками семинара практическими навыками и советами для повышения юридической грамотности.
Сегодня, 09:00
Общество
на правах рекламы
В Узбекистане активно проводятся реформы практически всех отраслей экономики. И такие реформы невозможны без повышения правовой грамотности предпринимателей. Поэтому в этих целях АМБиТ и Victory Yurconsalt 14 июня проведут бизнес-семинар. Данный семинар привлекателен тем, что его спикерами являются практикующие бизнес-юристы, которые поделятся своими практическими навыками, рекомендациями и советами.
Каждый предприниматель, совершая множество сделок, как правило, уверен, что все делает правильно. Но как показывает практика, о своей ошибке он узнает в момент возникновения проблем с исполнением сделки.
Бесспорно, подготовку и оформление сделок следует доверять юристу. Однако понимание юридических основ сделок позволит предпринимателю ставить перед юристами нужную задачу или оформлять несложные сделки самостоятельно.
Чем семинар будет полезен для участников:
- Можно получить профессиональную консультацию по своим вопросам, касающихся сделок.
- Участники научатся:
- избегать частых и грубых ошибок, совершаемых предпринимателями при заключении сделок;
- грамотно заключать сделки, в частности, прописывать обязательные условия договоров, требуемые законодательством: предмет, цену, сроки разрешение споров, расторжения др.;
- оценивать риски заключения сделок или отдельных ее условий, а также последствий недействительности сделок;
- корректно исполнять сделки с целью предотвращения не желательных последствий;
- выбирать вид сделки и точно формулировать ее предмет;
- заключать электронные сделки (публичные оферты);
- грамотно и максимально выгодно либо «безболезненно» разрешать возникшие споры по исполнению сделок;
- определять, в каких случаях следует соблюдать требования по нотариальному удостоверению и регистрации сделок;
- понимать особенности отдельных видов сделок, таких как уступки права требования, перевода долга, импортного контракта, договора продажи и аренды недвижимости и др.
- Каждому участнику будет предоставлен следующий раздаточный материал (образцы документов):
- примерная форма договора уступки права требования;
- примерная форма договора перевода долга;
- примерная форма импортного контракта;
- примерная форма договора продажи недвижимости;
- 10% скидка на консалтинговые услуги от компании ООО Victory Yurconsalt.
- Книга для предпринимателей и бизнес-юристов «Юридический компас Узбекистана» (на выбор на русском или узбекском языке);
- Сертификат участия.
О чем будет идти речь?
В ходе бизнес-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- Особенности договоров, заключаемых на сайтах и мобильных приложениях (публичная
оферта).
- Юридическая сила расписки.
- Обязательные требования, предъявляемые к сделкам.
- Особенности сделок с недвижимостью.
- В чем опасность и каковы последствия недействительности сделок?
- Различия между недействительностью и расторжением сделки.
- Как правильно оформить уступку права требования кредитора к другому лицу?
- Договор перевода долга.
- Обязательные требования, предъявляемые к экспортно-импортным контрактам.
- Когда следует соблюдать требования о нотариальном удостоверении сделки и ее регистрации?
Информация об организаторе семинара:
ООО Victory Yurconsalt оказывает консалтинговые услуги по следующим направлениям:
- Хозяйственные споры любой сложности;
- Консультация по ведению бизнеса;
- Кадастровые вопросы;
- Выявление рисков при совершении сделок с недвижимостью;
- Регистрация, ликвидация, банкротство;
- Сопровождение внешнеэкономической деятельности.
Информация о спикерах:
Смирнова Виктория Александровна, генеральный директор ООО Victory Yurconsalt:
- 11-летний опыт профессиональной деятельности в области юриспруденции, в качестве бизнес-консультанта.
- Сопровождение бизнеса отечественных и иностранных (США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Россия, Казахстан, Украина и др.) предпринимателей и компаний.
- Защита интересов предпринимателей в судах по спорам, вытекающим из сделок.
- Выявление рисков при совершении сделок различного рода.
Рустамбек Жанабаев, юрисконсульт ООО Victory Yurconsalt:
- 5-летний опыт профессиональной деятельности в юриспруденции в сферах корпоративного, финансового, договорного, налогового права, а также в качестве бизнес-консультанта.
- Сопровождение отечественных и иностранных компаний по вопросам преддоговорного юридического аудита.
- Представление клиентов в судах различных инстанций (сумма выигранных исков — более 15 млн долларов США).
Стоимость участия: 250 тыс. сумов (форма оплаты любая).
Количество мест ограничено.
Заказ билетов по телефонам: (+99898) 306−96−81, (+99890) 935−96−81 (Анастасия Васильева)
E-mail: victory-yur@mail.ru
Доставка билетов по Ташкенту осуществляется бесплатно.
На правах рекламы. Услуги лицензированы.
241