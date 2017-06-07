АМБиТ и Victory Yurconsalt проведут бизнес-семинар в Ташкенте

Опытные юристы поделятся с участниками семинара практическими навыками и советами для повышения юридической грамотности.

В Узбекистане активно проводятся реформы практически всех отраслей экономики. И такие реформы невозможны без повышения правовой грамотности предпринимателей. Поэтому в этих целях АМБиТ и Victory Yurconsalt 14 июня проведут бизнес-семинар. Данный семинар привлекателен тем, что его спикерами являются практикующие бизнес-юристы, которые поделятся своими практическими навыками, рекомендациями и советами.

Каждый предприниматель, совершая множество сделок, как правило, уверен, что все делает правильно. Но как показывает практика, о своей ошибке он узнает в момент возникновения проблем с исполнением сделки.

Бесспорно, подготовку и оформление сделок следует доверять юристу. Однако понимание юридических основ сделок позволит предпринимателю ставить перед юристами нужную задачу или оформлять несложные сделки самостоятельно.

Чем семинар будет полезен для участников:

Можно получить профессиональную консультацию по своим вопросам, касающихся сделок. Участники научатся: избегать частых и грубых ошибок, совершаемых предпринимателями при заключении сделок;

грамотно заключать сделки, в частности, прописывать обязательные условия договоров, требуемые законодательством: предмет, цену, сроки разрешение споров, расторжения др.;

оценивать риски заключения сделок или отдельных ее условий, а также последствий недействительности сделок;

корректно исполнять сделки с целью предотвращения не желательных последствий;

выбирать вид сделки и точно формулировать ее предмет;

заключать электронные сделки (публичные оферты);

грамотно и максимально выгодно либо «безболезненно» разрешать возникшие споры по исполнению сделок;

определять, в каких случаях следует соблюдать требования по нотариальному удостоверению и регистрации сделок;

понимать особенности отдельных видов сделок, таких как уступки права требования, перевода долга, импортного контракта, договора продажи и аренды недвижимости и др. Каждому участнику будет предоставлен следующий раздаточный материал (образцы документов): примерная форма договора уступки права требования;



примерная форма договора перевода долга;

примерная форма импортного контракта;

примерная форма договора продажи недвижимости; 10% скидка на консалтинговые услуги от компании ООО Victory Yurconsalt. Книга для предпринимателей и бизнес-юристов «Юридический компас Узбекистана» (на выбор на русском или узбекском языке); Сертификат участия.

О чем будет идти речь?

В ходе бизнес-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

Особенности договоров, заключаемых на сайтах и мобильных приложениях (публичная

оферта).

оферта). Юридическая сила расписки.

Обязательные требования, предъявляемые к сделкам.

Особенности сделок с недвижимостью.

В чем опасность и каковы последствия недействительности сделок?

Различия между недействительностью и расторжением сделки.

Как правильно оформить уступку права требования кредитора к другому лицу?

Договор перевода долга.

Обязательные требования, предъявляемые к экспортно-импортным контрактам.

Когда следует соблюдать требования о нотариальном удостоверении сделки и ее регистрации?

Информация об организаторе семинара:

ООО Victory Yurconsalt оказывает консалтинговые услуги по следующим направлениям:

Хозяйственные споры любой сложности;

Консультация по ведению бизнеса;

Кадастровые вопросы;

Выявление рисков при совершении сделок с недвижимостью;

Регистрация, ликвидация, банкротство;

Сопровождение внешнеэкономической деятельности.

Информация о спикерах:

Смирнова Виктория Александровна, генеральный директор ООО Victory Yurconsalt:

11-летний опыт профессиональной деятельности в области юриспруденции, в качестве бизнес-консультанта.

Сопровождение бизнеса отечественных и иностранных (США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Россия, Казахстан, Украина и др.) предпринимателей и компаний.

Защита интересов предпринимателей в судах по спорам, вытекающим из сделок.

Выявление рисков при совершении сделок различного рода.

Рустамбек Жанабаев, юрисконсульт ООО Victory Yurconsalt:

5-летний опыт профессиональной деятельности в юриспруденции в сферах корпоративного, финансового, договорного, налогового права, а также в качестве бизнес-консультанта.

Сопровождение отечественных и иностранных компаний по вопросам преддоговорного юридического аудита.

Представление клиентов в судах различных инстанций (сумма выигранных исков — более 15 млн долларов США).

Стоимость участия: 250 тыс. сумов (форма оплаты любая).

Количество мест ограничено.

Заказ билетов по телефонам: (+99898) 306−96−81, (+99890) 935−96−81 (Анастасия Васильева)

E-mail: victory-yur@mail.ru

Доставка билетов по Ташкенту осуществляется бесплатно.

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