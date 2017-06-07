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АМБиТ и Victory Yurconsalt проведут бизнес-семинар в Ташкенте

Опытные юристы поделятся с участниками семинара практическими навыками и советами для повышения юридической грамотности.

Сегодня, 09:00   Общество     на правах рекламы

В Узбекистане активно проводятся реформы практически всех отраслей экономики. И такие реформы невозможны без повышения правовой грамотности предпринимателей. Поэтому в этих целях АМБиТ и Victory Yurconsalt 14 июня проведут бизнес-семинар. Данный семинар привлекателен тем, что его спикерами являются практикующие бизнес-юристы, которые поделятся своими практическими навыками, рекомендациями и советами.

Каждый предприниматель, совершая множество сделок, как правило, уверен, что все делает правильно. Но как показывает практика, о своей ошибке он узнает в момент возникновения проблем с исполнением сделки.

Бесспорно, подготовку и оформление сделок следует доверять юристу. Однако понимание юридических основ сделок позволит предпринимателю ставить перед юристами нужную задачу или оформлять несложные сделки самостоятельно.

Чем семинар будет полезен для участников:

  1. Можно получить профессиональную консультацию по своим вопросам, касающихся сделок.
  2. Участники научатся:
    • избегать частых и грубых ошибок, совершаемых предпринимателями при заключении сделок;
    • грамотно заключать сделки, в частности, прописывать обязательные условия договоров, требуемые законодательством: предмет, цену, сроки разрешение споров, расторжения др.;
    • оценивать риски заключения сделок или отдельных ее условий, а также последствий недействительности сделок;
    • корректно исполнять сделки с целью предотвращения не желательных последствий;
    • выбирать вид сделки и точно формулировать ее предмет;
    • заключать электронные сделки (публичные оферты);
    • грамотно и максимально выгодно либо «безболезненно» разрешать возникшие споры по исполнению сделок;
    • определять, в каких случаях следует соблюдать требования по нотариальному удостоверению и регистрации сделок;
    • понимать особенности отдельных видов сделок, таких как уступки права требования, перевода долга, импортного контракта, договора продажи и аренды недвижимости и др.
  3. Каждому участнику будет предоставлен следующий раздаточный материал (образцы документов):
    • примерная форма договора уступки права требования;
    • примерная форма договора перевода долга;
    • примерная форма импортного контракта;
    • примерная форма договора продажи недвижимости;
  4. 10% скидка на консалтинговые услуги от компании ООО Victory Yurconsalt.
  5. Книга для предпринимателей и бизнес-юристов «Юридический компас Узбекистана» (на выбор на русском или узбекском языке);
  6. Сертификат участия.

О чем будет идти речь?

В ходе бизнес-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Особенности договоров, заключаемых на сайтах и мобильных приложениях (публичная
    оферта).
  • Юридическая сила расписки.
  • Обязательные требования, предъявляемые к сделкам.
  • Особенности сделок с недвижимостью.
  • В чем опасность и каковы последствия недействительности сделок?
  • Различия между недействительностью и расторжением сделки.
  • Как правильно оформить уступку права требования кредитора к другому лицу?
  • Договор перевода долга.
  • Обязательные требования, предъявляемые к экспортно-импортным контрактам.
  • Когда следует соблюдать требования о нотариальном удостоверении сделки и ее регистрации?

Информация об организаторе семинара:

ООО Victory Yurconsalt оказывает консалтинговые услуги по следующим направлениям:

  • Хозяйственные споры любой сложности;
  • Консультация по ведению бизнеса;
  • Кадастровые вопросы;
  • Выявление рисков при совершении сделок с недвижимостью;
  • Регистрация, ликвидация, банкротство;
  • Сопровождение внешнеэкономической деятельности.

Информация о спикерах:

Смирнова Виктория Александровна, генеральный директор ООО Victory Yurconsalt:

  • 11-летний опыт профессиональной деятельности в области юриспруденции, в качестве бизнес-консультанта.
  • Сопровождение бизнеса отечественных и иностранных (США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Россия, Казахстан, Украина и др.) предпринимателей и компаний.
  • Защита интересов предпринимателей в судах по спорам, вытекающим из сделок.
  • Выявление рисков при совершении сделок различного рода.

Рустамбек Жанабаев, юрисконсульт ООО Victory Yurconsalt:

  • 5-летний опыт профессиональной деятельности в юриспруденции в сферах корпоративного, финансового, договорного, налогового права, а также в качестве бизнес-консультанта.
  • Сопровождение отечественных и иностранных компаний по вопросам преддоговорного юридического аудита.
  • Представление клиентов в судах различных инстанций (сумма выигранных исков — более 15 млн долларов США).

Стоимость участия: 250 тыс. сумов (форма оплаты любая).

Количество мест ограничено.

Заказ билетов по телефонам: (+99898) 306−96−81, (+99890) 935−96−81 (Анастасия Васильева)

E-mail: victory-yur@mail.ru

Доставка билетов по Ташкенту осуществляется бесплатно.

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