День рождения Пушкина отметили в Ташкенте

6 июня на столичной аллее Дружбы народов прошла церемония, посвященная 218-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сообщило УзА.

У памятника поэту собрались представители министерств и ведомств, общественных организаций, национальных культурных центров, дипломатического корпуса, писатели и поэты, литературоведы, преподаватели и молодежь.

На церемонии были зачитаны отрывки из произведений Пушкина. Участники возложили цветы к памятнику поэту.

«По своим художественным достоинствам, и это признано многими экспертами, „ташкентский“ Пушкин — безусловно, шедевр, которым может гордиться любая столица, — сказал посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев. — Для ташкентцев и гостей города, всей узбекской общественности, включая российских соотечественников, стало уже традицией собираться у памятника в этот день. Этот монумент знаменует собой не только творческое наследие великого поэта, но и укрепление российско-узбекских культурных и гуманитарных связей».

Посол выразил благодарность правительству Узбекистана за внимательное отношение в республике к изучению русского языка. «В этой многонациональной стране русский остается языком межнационального общения, а здешние учителя-русисты известны на всем постсоветском пространстве», — отметил Владимир Тюрденев в своей речи.

«Алишер Навои и Пушкин одинаково воспевают в своем творчестве высокие человеческие чувства и качества, любовь к Родине и народу, — прокомментировала представитель Янгиюльского городского отделения Русского национального культурного центра, преподаватель литературы Любовь Щербакова. — Поэзия этих поэтов пронизана национальным духом».

На мероприятии была представлена музыкальная композиция в исполнении артистов Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои и художественного коллектива при Русском культурном центре Узбекистана.

Мероприятия, связанные с пушкиноведением, поэтические вечера, просветительские встречи и беседы в связи с днем рождения поэта прошли по всей стране.