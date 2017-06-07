Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Хасану Рухани

Президент Узбекистана выразил соболезнования главе Ирана в связи с терактами в Тегеране.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Рухани в связи с террористическими нападениями в Тегеране, сообщило УзА.

«С чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате террористических актов, совершенных в здании парламента Ирана и мавзолее аятоллы Хомейни», — говорится в послании.

«Узбекистан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и в очередной раз подчеркивает необходимость международного сотрудничества в борьбе против этого зла», — подчеркивается в нем.

Президент попросил передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены.