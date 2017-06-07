РУ O`Z ЎЗ
7 июня, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Флаг Ирана.

Фото: flickr.com/photos/amelism

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Хасану Рухани

Президент Узбекистана выразил соболезнования главе Ирана в связи с терактами в Тегеране.

Сегодня, 20:55   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Рухани в связи с террористическими нападениями в Тегеране, сообщило УзА.

«С чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате террористических актов, совершенных в здании парламента Ирана и мавзолее аятоллы Хомейни», — говорится в послании.

«Узбекистан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и в очередной раз подчеркивает необходимость международного сотрудничества в борьбе против этого зла», — подчеркивается в нем.

Президент попросил передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены.

Текст: «Газета.uz»      884
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 20:59

МЧС просит соблюдать меры предосторожности в прибрежных зонах реки Чирчик

Сегодня, 17:00

Ботир Кудратходжаев возглавил Бюро принудительного исполнения

Сегодня, 16:26

Инновационный технопарк «Яшнабад» создается в Ташкенте

Сегодня, 15:52

Киберспортивная арена откроется в Ташкенте

Сегодня, 12:38

Баходир Атаханов возглавил Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг

Сегодня, 10:48

День рождения Пушкина отметили в Ташкенте

Сегодня, 10:00

Детей на летний отдых и оздоровление примут 1290 лагерей

Сегодня, 09:00

АМБиТ и Victory Yurconsalt проведут бизнес-семинар в Ташкенте

Популярное

На развитие гидроэнергетики в Узбекистане будет направлено $2,65 млрд

«Дело должно быть рассмотрено в рамках закона»

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС в Астане

Главой Центробанка назначен Мамаризо Нурмуратов