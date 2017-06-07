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Фото: UzReport

Баходир Атаханов возглавил Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг

Гендиректором Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг назначен Баходир Атаханов.

Сегодня, 12:38   Политика  

Баходир Атаханов назначен генеральным директором Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Постановление об этом подписал Президент Узбекистана 6 июня, сообщается на Правительственном портале.

Баходир Атаханов — выпускник Ташкентского государственного экономического университета, имеет степень MBA. В 2013—2017 годах он уже руководил Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг. С февраля 2017 года работал заместителем министра здравоохранения.

Бахром Шакиров, возглавлявший прежде центр, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Текст: «Газета.uz»      1 575
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