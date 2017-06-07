Баходир Атаханов возглавил Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг

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Баходир Атаханов назначен генеральным директором Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
Постановление об этом подписал Президент Узбекистана 6 июня, сообщается на Правительственном портале.
Баходир Атаханов — выпускник Ташкентского государственного экономического университета, имеет степень MBA. В 2013—2017 годах он уже руководил Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг. С февраля 2017 года работал заместителем министра здравоохранения.
Бахром Шакиров, возглавлявший прежде центр, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
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