Киберспортивная арена откроется в Ташкенте

Площадка для киберспортивных соревнований откроется в столице в конце июля-начале августа.

Ассоциация компьютерных и киберспортивных игр Узбекистана (АККС) стала полноправным членом Международной федерации киберспорта IeSF в ходе официальной презентации организации 2 июня.

Членство в IeSF позволит проводить ежегодные официальные чемпионаты Узбекистана по компьютерным играм по правилам Международной федерации киберспорта, а также даст право сборной команде Узбекистана принимать участие в финале чемпионата мира.



Как сообщил «Газете.uz» президент АККС Заурхан Алиев, планируется организовать современную киберарену в торгово-развлекательном комплексе Vega в Ташкенте для проведения международных турниров по компьютерному спорту. «Мы арендовали помещение. Открытие киберарены планируется в конце июля или в начале августа», — сообщил Заурхан Алиев.

8−12 ноября состоится девятый чемпионат мира по киберспорту — Esports World Championship — в Пусане (Южная Корея). Узбекистан после вступления в IeSF получит приглашение принять участие в турнире. «Но для этого мы должны собрать сборную, которая будет сформирована после проведения местного чемпионата. Мы объявим о национальном турнире в августе, сразу после открытия киберарены», — заявил президент АККС.

Ассоциация компьютерных и киберспортивных игр будет содействовать развитию киберспорта в Узбекистане, выявлению одаренной молодежи для инновационных отраслей, организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки страны по киберспорту.

