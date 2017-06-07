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Фото: НИА «Туркистон-пресс»

МЧС просит соблюдать меры предосторожности в прибрежных зонах реки Чирчик

МЧС предупредило о возможном размыве берегов и подтоплении пойменных участков реки Чирчик.

Сегодня, 20:59   Общество  

В связи с повышением температурного фона в высокогорье Ташкентской области наблюдается интенсивное таяние снежного покрова, в результате чего возможно увеличение водоносности реки Чирчик, а также размыв берегов и подтопление пойменных участков прилегающих территорий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана со ссылкой на данные Узгидромета.

Специалистами выявлено подмывание берега реки Чирчик на 11 участках: в Юкоричирчикском районе — 4, Кибрайском — 2, Куйичирчикском — 3 и Янгиюльском — 2. В зоне подтопления находятся 254 хозяйства, где проживают 1615 человек, 23 дачных участка и 80 га посевных земель.

Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций издан приказ премьер-министра Узбекистана — начальника гражданской защиты от 31 мая «Об организации неотложных инженерно-технических и других защитных работ на берегу и русле реки Чирчик, протекающей по территории Ташкентской области».

Созданы шесть групп из числа специалистов МЧС, Минсельводхоза, Госкомземгеодезкадастра, Узгидромета и Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора. которые проводят изучение возможных последствий увеличения водоносности Чирчика в его прибрежной зоне.

В хокимияте Ташкентской области создан оперативный штаб из числа представителей МЧС и УВД Ташкентской области.

Выполняются берегоукрепительные и руслоочистительные работы. По состоянию на 7 июня выполнено 3230 кубометров каменных, 480 кубометров бетонных и 1760 кубометров земляных работ. Привлечено 572 единицы инженерной техники.

МЧС предупреждает о недопустимости строительства жилых объектов или других сооружений в водоохранной зоне реки Чирчик и нахождения в ней граждан, так как возможные подтопления могут привести к разрушениям зданий и сооружений, гибели или нанесению ущерба здоровью находящихся в этих зонах людей.

Министерство также просит соблюдать меры предосторожности в прибрежных зонах реки Чирчик. При возникновения вопросов или проблем, связанных с угрозой или подтоплением берегов, граждане могут обращаться по телефонам: 233−43−56, 234−87−20 и (+99895) 198−57−02.

Текст: «Газета.uz»      2 341
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