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Фото: Баходыр Мамаджанов / ЦБ

Тимур Ишметов назначен первым заместителем председателя ЦБ

Тимур Ишметов, работавший первым заместителем председателя Госкоминвестиций, стал первым заместителем председателя ЦБ.

Сегодня, 22:46   Экономика  

Указом Президента Узбекистана первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Тимур Ишметов назначен первым заместителем председателя Центрального банка. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Саидкамол Ходжаев, до этого бывший первым заместителем председателя, стал заместителем председателя Центробанка. Заместители председателя Шохрух Шоахмедов и Шерзод Хаджимуратов освобождены от занимаемых должностей в связи с переходом на другую работу.

Тимур Ишметов родился в 1979 году в Ташкенте. В 2000 году окончил факультет «Финансы и кредит» Ташкентского финансового института, в 2005 году — магистратуру Бирмингемского университета по направлению International Money and Banking, в 2007 году — факультет правоведения Ташкентского юридического университета.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности экономиста Центрального банка. До апреля 2017 года работал на различных должностях, в том числе руководил в разное время Департаментом монетарных операций, Департаментом управления международных резервов, Департаментом операций на внутреннем валютном рынке и Департаментом валютного регулирования и контроля ЦБ.

Днем ранее председателем правления Центрального банка был назначен Мамаризо Нурмуратов, до этого бывший председателем Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ.

Текст: «Газета.uz»      752

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