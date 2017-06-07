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Фото: Мухаммад Амин / УзА

Архивное фото.

Детей на летний отдых и оздоровление примут 1290 лагерей

Более 294,3 тысячи детей побывают в летних оздоровительных лагерях по всей стране.

Сегодня, 10:00   Общество  

Этим летом в Узбекистане будут функционировать 1290 детских лагерей, в их числе 214 стационарных, 936 дневных и 140 лагерей труда и отдыха, сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана.

Запланировано оздоровление более 294,3 тысячи детей, это превышает прошлогодний показатель более чем на 7100 человек. Финансирование составляет свыше 52,3 млрд сумов.

Федерация профсоюзов к нынешнему летнему сезону сдала в эксплуатацию два новых детских оздоровительных лагеря — «Амударья» в Сурхандарьинской области и «Автомобилчи» в Хорезмской.

4500 детей из Приаралья получат бесплатные путевки в лагеря предприятий и организаций Ташкента, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей. Профсоюзы обеспечат бесплатными и льготными путевками 40 тысяч детей из социально уязвимых семей, а также 2000 воспитанников домов «Мехрибонлик» и детей с ограниченными физическими возможностями. 2500 матерей и детей укрепят здоровье в санаториях системы профсоюзов.

Кроме того, 500 детей из Тамдынского, Учкудукского, Канимехского и Нуратинского районов Навоийской области будут оздоровлены за счет спонсорских средств Навоийского горно-металлургического комбината. 100 детей Джизакской области отдохнут этим летом за счет средств Джизакского аккумуляторного завода.

Текст: «Газета.uz»      344
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