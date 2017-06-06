Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Узбекистана до 7,6%

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Узбекистана до 7,6% с ранее ожидавшихся 7,4%. В последующие два года ожидается ускорение роста до 7,7% и 7,8% соответственно, говорится в материалах на сайте банка. Это также выше ранее прогнозируемых значений на 0,3 и 0,4 процентных пункта соответственно.

По мнению экспертов банка, укрепление отношений между странами Центральной Азии, в том числе предварительное соглашение о демаркации границы между Узбекистаном и Кыргызстаном, а также восстановление прямого авиационного сообщения между Узбекистаном и Таджикистаном является примером уменьшения риска развития экономики в этих странах.