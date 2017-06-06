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Фото: worldbank.org

Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Узбекистана до 7,6%

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост экономики в Узбекистане в 2017 году составит 7,6%.

Сегодня, 09:52   Экономика  

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Узбекистана до 7,6% с ранее ожидавшихся 7,4%. В последующие два года ожидается ускорение роста до 7,7% и 7,8% соответственно, говорится в материалах на сайте банка. Это также выше ранее прогнозируемых значений на 0,3 и 0,4 процентных пункта соответственно.

По мнению экспертов банка, укрепление отношений между странами Центральной Азии, в том числе предварительное соглашение о демаркации границы между Узбекистаном и Кыргызстаном, а также восстановление прямого авиационного сообщения между Узбекистаном и Таджикистаном является примером уменьшения риска развития экономики в этих странах.

Текст: «Газета.uz»      1 473
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