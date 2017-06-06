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Фото: «Газета.uz»

Назначены заместители председателя Комитета по межнациональным отношениям

Заместителями председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине стали Алишер Хаджаев и Камолиддин Ишанходжаев.

Сегодня, 10:55   Политика  

Алишер Хаджаев и Камолиддин Ишанходжаев назначены заместителями председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в комитете.

С 2005 по февраль 2017 года Алишер Хаджаев возглавлял Национальную телерадиокомпанию.

Камолиддин Ишанходжаев ранее работал заместителем председателя Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами был образован в мае на базе Республиканского интернационального культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

Текст: «Газета.uz»      1 725
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