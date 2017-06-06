Генсек ООН посетит Узбекистан и другие страны ЦА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отравляется в поездку по странам Центральной Азии — Казахстану, Узбекистану, Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану, сообщил Центр новостей ООН.

8−9 июня глава международной организации проведет в Астане, где встретится с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

10 июня генеральный секретарь ООН прибудет в Самарканд, где вместе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым примет участие в церемонии открытия Национального форума по Целям устойчивого развития. Во второй половине дня руководитель ООН отправится в Каракалпакстан, где посетит регион Приаралья.

По данным Каракалпакского информационного агентства, Антониу Гутерриш облетит на вертолете акваторию Аральского моря. Напомним, в 2010 году в сопровождении Шавката Мирзиёева, в то время занимавшего пост премьер-министра, Арал с воздуха осматривал тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун.

11 июня глава ООН прибудет в Бишкек, где встретится с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Затем он поедет в Ош для участия в мероприятиях, посвященных трагическим июньским событиям 2010 года.

12 июня Антониу Гутерриш посетит Таджикистане, а 13 июня — Туркменистан, где запланированы встречи с президентами этих стран. В Душанбе он выступит на конференции по устойчивому развитию, а в Ашхабаде примет участие в диалоге высокого уровня, посвященном реализации стратегии борьбы с терроризмом в Центральной Азии.