Вадим Абрамов стал тренером футбольного клуба «Нефтчи»

Вадим Абрамов (слева).
Фото: fcneftchi.uz
Профессиональный футбольный клуб «Нефтчи» объявил о назначении Вадима Абрамова главным тренером команды. 54-летний специалист заключил двухлетний контракт с опцией продления еще на год, сообщили в «Газете.uz» в пресс-службе клуба.
Ранее наставником «Нефтчи» являлся Андрей Фёдоров, который временно исполнял обязанности главного тренера после ухода Мурада Исмаилова.
Вадим Абрамов прежде уже работал с ферганской командой в 1991—1992 годах. Он также возглавлял ташкентские клубы «Трактор» (2003−2007) и «Локомотив» (2008−2010). Сборная Узбекистана под его руководством заняла четвертое место на Кубке Азии в 2011 году.
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Комментарии
uspexov Vadim Karlenovich
Он тренер масштаба национальной сборной. Но все равно удачи самому талантливому футбольному тренеру Узбекистана.