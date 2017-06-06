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Вадим Абрамов (слева).

Фото: fcneftchi.uz

Вадим Абрамов стал тренером футбольного клуба «Нефтчи»

Главный тренер Вадим Абрамов заключил контракт с ферганским футбольным клубом «Нефтчи» на два года.

Сегодня, 15:30   Спорт  

Профессиональный футбольный клуб «Нефтчи» объявил о назначении Вадима Абрамова главным тренером команды. 54-летний специалист заключил двухлетний контракт с опцией продления еще на год, сообщили в «Газете.uz» в пресс-службе клуба.

Ранее наставником «Нефтчи» являлся Андрей Фёдоров, который временно исполнял обязанности главного тренера после ухода Мурада Исмаилова.

Вадим Абрамов прежде уже работал с ферганской командой в 1991—1992 годах. Он также возглавлял ташкентские клубы «Трактор» (2003−2007) и «Локомотив» (2008−2010). Сборная Узбекистана под его руководством заняла четвертое место на Кубке Азии в 2011 году.

Текст: «Газета.uz»      1 083

Комментарии

  • Георгий Лютый 06 июня 2017 15:32

    uspexov Vadim Karlenovich

  • Press Man 06 июня 2017 15:49

    Он тренер масштаба национальной сборной. Но все равно удачи самому талантливому футбольному тренеру Узбекистана.


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