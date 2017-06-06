Футбол: Узбекистан победил Таиланд (+видео)

Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Таиланда в рамках товарищеского матча в Ташкенте.

Футболисты сборной Узбекистана уверенно победили в товарищеском матче команду Таиланда. Матч, прошедший 6 июня в Ташкенте, завершился со счетом 2:0.

На 68-й минуте встречи нападающий Темурходжа Абдухаликов замкнул прострел Элдора Шомуродова с левого фланга и вывел команду вперед. А под занавес игры в компенсированное время полузащитник Сардор Рашидов точным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника.

Напомним, что коллектив Самвела Бабаяна следующую встречу проведет 12 июня в гостях у Ирана в рамках восьмого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018.



Видео