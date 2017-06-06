Футбол: Узбекистан победил Таиланд (+видео)

Фото: the-uff.com
Футболисты сборной Узбекистана уверенно победили в товарищеском матче команду Таиланда. Матч, прошедший 6 июня в Ташкенте, завершился со счетом 2:0.
На 68-й минуте встречи нападающий Темурходжа Абдухаликов замкнул прострел Элдора Шомуродова с левого фланга и вывел команду вперед. А под занавес игры в компенсированное время полузащитник Сардор Рашидов точным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника.
Напомним, что коллектив Самвела Бабаяна следующую встречу проведет 12 июня в гостях у Ирана в рамках восьмого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018.
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