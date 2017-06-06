Главой Центробанка назначен Мамаризо Нурмуратов

Кенгаш Сената Олий Мажлиса по представлению Президента Узбекистана 6 июня назначил председателя Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ Мамаризо Нурмуратова председателем правления Центрального банка страны.

По данным пресс-службы ЦБ, Мамаризо Нурмуратов (1960 года рождения) — выпускник Ташкентского института народного хозяйства и Ленинградского экономико-финансового института.

В 1982—1985 годах занимался преподавательской деятельностью в Ташкентском институте народного хозяйства. В 1985—1988 годах был аспирантом Московского финансового института, получил научную степень кандидата экономических наук. С 1989 по 1993 годы работал доцентом Ташкентского института народного хозяйства и Ташкентского финансового института.

С 1993 года начал деятельность в системе Центрального банка: работал директором Центра научных исследований, заместителем председателя правления и первым заместителем председателя ЦБ.

В 2000—2004 годах занимал должность министра финансов Узбекистана. В 2004—2006 годах руководил Самаркандской областью. В 2006—2017 годах был советником председателя Центрального банка.

Предыдущим главой Центробанка был Файзулла Муллажанов, возглавлявший ЦБ с 1991 года. Он скончался в конце мая в возрасте 67 лет.