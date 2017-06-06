Кардиоцентры Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о взаимном сотрудничестве подписано между Национальным научно-практическим центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Министерства здравоохранения России и Хорезмским областным филиалом Республиканского специализированного центра кардиологии. Об этом сообщило УзА.

Подписание состоялось в ходе визита в Хорезмскую область главного кардиохирурга Минздрава России, директора центра имени Бакулева академика Лео Бокерии. Ожидается, что местные врачи смогут регулярно обмениваться опытом с российскими коллегами.

Лео Бокерия совместно со специалистами филиала провел операцию пациента с врожденным сердечным дефектом — жителя Багатского района Максадбека Юлдошева.

Российский кардиохирург сообщил, что операция с участием специалистов из Узбекистана, проведенная в условиях искусственного кровообращения, прошла успешно.

«Мне понравилось работать с высококвалифицированными местными специалистами. Мне даже показалось, что мы многие годы работаем вместе», — поделился впечатлениями Лео Бокерия. Он также отметил качество медицинского оборудования, созданные условия и возможности для врачей, уровень работы медсестер и обеспечения медицинскими препаратами.

Академик провел мастер-классы для местных кардиохирургов и совместный медосмотр больных с тяжелыми осложнениями при сердечно-сосудистых заболеваниях. Пациенты получили необходимые консультации.

«Узнав о том, что известный кардиохирург приедет в Хорезм, я привезла в клинику свою семилетнюю дочь, — рассказала Гулсанам Саидниёзова из Нукуса. — У моей дочери врожденный порок сердца. До сих пор проведена одна операция в Республиканском специализированном центре кардиологии. Но самая важная операция еще впереди, мы ее ждем уже четыре года. Сегодня мою дочь осмотрел российский кардиохирург, он пригласил нас в Москву».