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Фото: fb.com/uzreport.tv

Вещание UzReport TV временно приостановлено

Вещание UzReport TV, приостановленное из-за задолженности, должно возобновиться в ближайшее время.

Сегодня, 14:40   Экономика  

Вещание телеканала UzReport TV временно приостановлено с 3 июня в связи с задолженностью за услуги трансляции за апрель-май. Об этом сообщил Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения.

В пресс-службе информационного агенства UzReport «Газете.uz» сообщили, что вещание должно быть возобновлено 5 июня. «Это технический момент. Задолженность будет покрыта, и телеканал вновь начнет работу», — отметили в агентстве.

Отметим, что телеканал Futbol TV, также принадлежащий UzReport, продолжает работу.

Текст: «Газета.uz»      558
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