Вещание UzReport TV временно приостановлено

Фото: fb.com/uzreport.tv
Вещание телеканала UzReport TV временно приостановлено с 3 июня в связи с задолженностью за услуги трансляции за апрель-май. Об этом сообщил Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения.
В пресс-службе информационного агенства UzReport «Газете.uz» сообщили, что вещание должно быть возобновлено 5 июня. «Это технический момент. Задолженность будет покрыта, и телеканал вновь начнет работу», — отметили в агентстве.
Отметим, что телеканал Futbol TV, также принадлежащий UzReport, продолжает работу.
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