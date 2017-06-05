Вещание UzReport TV временно приостановлено

Вещание UzReport TV, приостановленное из-за задолженности, должно возобновиться в ближайшее время.

Вещание телеканала UzReport TV временно приостановлено с 3 июня в связи с задолженностью за услуги трансляции за апрель-май. Об этом сообщил Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения.

В пресс-службе информационного агенства UzReport «Газете.uz» сообщили, что вещание должно быть возобновлено 5 июня. «Это технический момент. Задолженность будет покрыта, и телеканал вновь начнет работу», — отметили в агентстве.

Отметим, что телеканал Futbol TV, также принадлежащий UzReport, продолжает работу.

