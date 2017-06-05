РУ O`Z ЎЗ
5 июня, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Мукимжон Кодиров / УзА

На развитие физкультуры и спорта будет выделено свыше 995,2 млрд сумов

Президент Узбекистана утвердил программу развития физической культуры и массового спорта.

Сегодня, 15:23   Политика  

На развитие физической культуры и массового спорта в Узбекистане в 2017—2021 годах будет выделено свыше 995,2 млрд сумов. Из них более 706,2 млрд сумов направят на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, оснащение и переоснащение 167 спортивных сооружений, в том числе 90 спортивных комплексов и 77 плавательных бассейнов.

Эти меры предусмотрены в соответствующем постановлении Президента Узбекистана от 3 июня.

Постановлением утверждена программа по развитию физической культуры и массового спорта, предусматривающая:

  • совершенствование законодательства, направленного на развитие системы организации и управления сферы физической культуры и спорта;
  • укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, строительство современных спортивных комплексов, оснащение их оборудованием и инвентарем, развитие частного сектора в данной сфере;
  • научно-методическую поддержку учреждений подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта, а также обеспечение спортивных школ высококвалифицированными тренерами и медицинскими работниками;
  • организацию оздоровительных, физкультурных, спортивно-массовых работ среди учащихся и студентов образовательных учреждений, широких слоев населения, проведение комплексных спортивных мероприятий, отбор талантливых спортсменов среди молодежи и их целевой подготовке.

В штатные расписания республиканских школ высшего спортивного мастерства и детско-юношеских спортивных школ по видам спорта вводится должность «Спортсмен» для «укрепления системы материальной поддержки членов национальных сборных команд Узбекистана», говорится в документе. Должность «Тренер по спортивному кружку и селекции» появится в детско-юношеских спортивных школах, в том числе и специализированных по видам спорта.

Внедряется система рейтинговой оценки деятельности специализированных на физической культуре и спорте образовательных учреждений и спортивных клубов.

Постановлением учрежден нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» Государственного комитета по физической культуре и спорту.

В программы трехступенчатых спортивных игр «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и Универсиада будут включены новые виды массового спорта, а систему поощрения победителей и призеров спортивных соревнований кардинально усовершенствуют.

Отделения спортивной медицины будут организованы в региональных многопрофильных медицинских центрах с последующим укреплением их материально-технической базы.

Текст: «Газета.uz»      2 052
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:45

Госинспекцию по надзору в сфере связи возглавил Голибшер Зияев

Сегодня, 14:48

Хабибулла Акилов возглавил Ташкентский институт усовершенствования врачей

Сегодня, 14:40

Вещание UzReport TV временно приостановлено

Сегодня, 12:39

На развитие гидроэнергетики в Узбекистане будет направлено $2,65 млрд

Сегодня, 11:58

Президент Узбекистана выразил соболезнования Афганистану

Сегодня, 11:20

Видео. Нигора Хасанова: «Мы продаем хорошие идеи»

Сегодня, 10:56

Ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром

Вчера, 23:26

«Дело должно быть рассмотрено в рамках закона»

Популярное

«Дело должно быть рассмотрено в рамках закона»

Президент Узбекистана направил соболезнования Великобритании

Лео Бокерия проведет кардиохирургические операции в Хорезмской области

Узбекские города развиваются по планам 70−80-х годов — эксперты