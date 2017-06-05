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Фото: tipme.uz

Хабибулла Акилов возглавил Ташкентский институт усовершенствования врачей

Ректором Ташкентского института усовершенствования врачей назначен Хабибулла Акилов.

Сегодня, 14:48   Политика  

Хабибулла Акилов назначен ректором Ташкентского института усовершенствования врачей. 2 июня он был представлен ученому совету института. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Доктор медицинских наук, профессор Хабибулла Акилов ранее занимал должность проректора по учебной работе Ташкентского института усовершенствования врачей.

Джура Сабиров, прежде возглавлявший институт, освободил пост в связи с выходом на пенсию.

Текст: «Газета.uz»      362
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