Хабибулла Акилов возглавил Ташкентский институт усовершенствования врачей

Хабибулла Акилов назначен ректором Ташкентского института усовершенствования врачей. 2 июня он был представлен ученому совету института. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Доктор медицинских наук, профессор Хабибулла Акилов ранее занимал должность проректора по учебной работе Ташкентского института усовершенствования врачей.

Джура Сабиров, прежде возглавлявший институт, освободил пост в связи с выходом на пенсию.