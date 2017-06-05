Хабибулла Акилов возглавил Ташкентский институт усовершенствования врачей

Фото: tipme.uz
Хабибулла Акилов назначен ректором Ташкентского института усовершенствования врачей. 2 июня он был представлен ученому совету института. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Доктор медицинских наук, профессор Хабибулла Акилов ранее занимал должность проректора по учебной работе Ташкентского института усовершенствования врачей.
Джура Сабиров, прежде возглавлявший институт, освободил пост в связи с выходом на пенсию.
Сегодня, 14:40
Сегодня, 11:58
Сегодня, 11:20
Вчера, 23:26