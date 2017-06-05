Госинспекцию по надзору в сфере связи возглавил Голибшер Зияев

Государственную инспекцию по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий возглавил Голибшер Зияев.

Начальником Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий назначен Голибшер Зияев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

До этого назначения он занимал должность генерального директора Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения. Новым руководителем центра стал Эмир Газиев, ранее работавший директором филиала Bosh kommutatsiya markazi компании «Узбектелеком».

На посту начальника Госинспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Голибшер Зияев сменил Фархота Умарходжаева, который возглавлял инспекцию с февраля 2013 года.

