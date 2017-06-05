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Эмир Газиев, Голибшер Зияев​.

Фото: mitc.uz

Госинспекцию по надзору в сфере связи возглавил Голибшер Зияев

Государственную инспекцию по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий возглавил Голибшер Зияев.

Сегодня, 15:45   Общество  

Начальником Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий назначен Голибшер Зияев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

До этого назначения он занимал должность генерального директора Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения. Новым руководителем центра стал Эмир Газиев, ранее работавший директором филиала Bosh kommutatsiya markazi компании «Узбектелеком».

На посту начальника Госинспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Голибшер Зияев сменил Фархота Умарходжаева, который возглавлял инспекцию с февраля 2013 года.

Текст: «Газета.uz»      1 705
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