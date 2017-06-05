На развитие гидроэнергетики в Узбекистане будет направлено $2,65 млрд

Узбекистан привлечет иностранные кредиты на сумму 1 млрд долларов для развития гидроэнергетики.

Иностранные кредиты, привлекаемые на развитие гидроэнергетики в Узбекистане, составят более 1 млрд долларов, следует из постановления Президента Узбекистана (PDF).

Документом утверждена программа мер по развитию гидроэнергетики в Узбекистане на 2017−2021 годы, предусматривающая строительство 18 и модернизацию 14 гидроэлектростанций общей стоимостью 2,65 млрд долларов.

По расчетам программы, ее реализация позволит к 2026 году увеличить мощности ГЭС в Узбекистане в 1,7 раза — до 3,038 МВт, а доля гидроэнергетики в структуре генерирующих мощностей увеличится с 12,7% до 15,8%.

Финансирование программы будет осуществляться за счет собственных средств Узбекистана в объеме 1,64 млрд долларов и средств международных и зарубежных финансовых институтов на 1,009 млрд долларов, указывается в постановлении.

В частности, в рамках программы планируется привлечь кредиты Эксимбанка Китая на сумму 572,8 млн долларов, Исламского банка развития — 181,1 млн долларов, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций — 77,3 млн долларов, Азиатского банка развития — 98,4 млн долларов.

В программу также включены 42 перспективных проекта ориентировочной стоимостью около 1,7 млрд долларов, предлагаемых к реализации в сфере гидроэнергетики к 2030 году.