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Фото предоставлено семьей Жасурбека Ибрагимова.

Генпрокурор взял под контроль расследование гибели Жасурбека Ибрагимова

Расследование уголовного дела по факту гибели Жасурбека Ибрагимова взял под личный контроль генпрокурор Узбекистана. Обвиняемый Исломбек Тулаганов заключен под стражу.

Сегодня, 16:31   Общество  

Ход расследования уголовного дела по факту гибели Жасурбека Ибрагимова, учащегося Ташкентского городского медицинского колледжа имени Боровского, взял под личный контроль генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, 3 мая учащийся второго курса колледжа Жасурбек Ибрагимов, 1999 года рождения, был доставлен с тяжкими телесными повреждениями в Ташкентскую городскую больницу детской хирургии №2. В результате полученных телесных повреждений 1 июня он скончался в Республиканском научном Центре экстренной медицинской помощи.

По данному факту УВД Мирабадского района столицы возбуждено уголовное дело по ст. 104 (ч. 3 п. «д») Уголовного кодекса Узбекистана и проводилось предварительное расследование.

4 июня уголовное дело было принято к производству прокуратурой Ташкента. На основании собранных доказательств в качестве обвиняемого по делу привлечен Исломбек Тулаганов. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению преступления.

Текст: «Газета.uz»      11 617
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