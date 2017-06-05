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Фото: uzchess.uz

Юные шахматисты Узбекистана завоевали три медали чемпионата мира

Представители Узбекистана стали призерами первого чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу в Минске.

Сегодня, 19:27   Спорт  

Шахматисты из Узбекистана завоевали три медали на прошедшем в Минске первом чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу среди детей до 8, 10 и 12 лет. Турнир принял 532 юных шахматиста из 25 стран. Было сыграно девять туров по швейцарской системе с контролем времени 5'+2″, сообщила пресс-служба Федерации шахмат.

В открытых соревнованиях по блицу среди мальчиков в возрасте до 10 лет Исламбек Синдаров выиграл золотую медаль, Абдулбосит Шарифжонов награжден серебряным призом. Отметим, что оба шахматисты имели по 8 очков, однако по дополнительному показателю Исламбек Синдаров превзошел соотечественника. Третье место с 7 очками занял россиянин Леонид Лысцов.

По итогам детского ЧМ по рапиду Исламбек Синдаров стал обладателем «серебра» среди мальчиков до 10 лет.

Текст: «Газета.uz»      40
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