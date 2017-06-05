На курсе выступят предприниматели и специалисты с опытом работы в Nestle Uzbekistan, Ucell, Korzinka.uz и Borjomi International.

Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на курс «Менеджмент — построение высокоэффективных команд». На курсе ведущие специалисты и предприниматели поделятся опытом построения команды, выстраивания отношений с сотрудниками, разрешения сложных ситуаций, повышения мотивации и эффективности команды.

Спикеры:

Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).

Анна Ким — HR и бизнес партнер в ДП Anglesey Food (Korzinka.uz, REDTAG, CityTaxi).

Шохиста Пулатова — менеджер по обучению персонала в Nestlé Uzbekistan.

Вячеслав Кан — основатель Torg.uz (в прошлом генеральный директор OLX.uz).

Санжар Максудов — основатель сети ресторанов Smart Group («Манас», «Паштет», «Бразилия»), ресторатор года по версии TheMag.

Анвар Иргашев — исполнительный директор текстильной фабрики ООО Tashtib-Tex (в прошлом директор ООО Air Business Consulting).

Иззат Шукуров — директор Newmax Technologies LLC (Workly, MyTaxi, Maxtrack).

Малика Эрматова — бренд-менеджер Guess, Pimkie, Jennyfer и Flormar.

Алексей Виниченко — коммерческий директор Prime Ceramics Uzbekistan (в прошлом директор по маркетингу и развитию бизнеса в подразделении международной группы IDS Borjomi International).

Гульнора Урманова — главный редактор журнала «Управление предприятием» (в прошлом глава представительства компании UPM Transportation & Foreign Trade, Турция).

Темы курса:

Корпоративная культура: что это такое,

почему она важна,

как ее строить. Организационная структура: коммуникация между отделами и сотрудниками,

правильное распределение ресурсов,

уровни развития компании. Правильная постановка целей и задач сотрудникам. Поиск и подбор персонала для руководителей. Стили управления: существующие стили,

трудности при разных стилях управления,

какой стиль подходит каким компаниям,

какие трудности возникают в представительствах транснациональных компаний. Роли в команде: как правильно распределить роли сотрудников в команде,

какие роли существуют,

как использовать роли участников команды для увеличения эффективности. Рамочная система управления людьми. Мотивация сотрудников: как мотивировать и вдохновлять,

как распределить заслуги сотрудника,

как правильно поощрять сотрудников. Личный опыт и стили управления.

Это второй курс по менеджменту от Alpha Education. Первый курс прошел в марте 2017 года.

Предварительное начало курса — 3 июля (занятия будут проходить в понедельник, среду, пятницу — с 18:30 до 20:30). Курс начнется после формирования группы.

Стоимость курса: 1,75 млн сумов.

Количество мест ограничено.

Запись по телефону: (+99899) 835−05−25.

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