Курс «Менеджмент — построение высокоэффективных команд» запускается в Alpha Education
На курсе выступят предприниматели и специалисты с опытом работы в Nestle Uzbekistan, Ucell, Korzinka.uz и Borjomi International.
Сегодня, 17:02
Общество
на правах рекламы
Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на курс «Менеджмент — построение высокоэффективных команд». На курсе ведущие специалисты и предприниматели поделятся опытом построения команды, выстраивания отношений с сотрудниками, разрешения сложных ситуаций, повышения мотивации и эффективности команды.
Спикеры:
- Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).
- Анна Ким — HR и бизнес партнер в ДП Anglesey Food (Korzinka.uz, REDTAG, CityTaxi).
- Шохиста Пулатова — менеджер по обучению персонала в Nestlé Uzbekistan.
- Вячеслав Кан — основатель Torg.uz (в прошлом генеральный директор OLX.uz).
- Санжар Максудов — основатель сети ресторанов Smart Group («Манас», «Паштет», «Бразилия»), ресторатор года по версии TheMag.
- Анвар Иргашев — исполнительный директор текстильной фабрики ООО Tashtib-Tex (в прошлом директор ООО Air Business Consulting).
- Иззат Шукуров — директор Newmax Technologies LLC (Workly, MyTaxi, Maxtrack).
- Малика Эрматова — бренд-менеджер Guess, Pimkie, Jennyfer и Flormar.
- Алексей Виниченко — коммерческий директор Prime Ceramics Uzbekistan (в прошлом директор по маркетингу и развитию бизнеса в подразделении международной группы IDS Borjomi International).
- Гульнора Урманова — главный редактор журнала «Управление предприятием» (в прошлом глава представительства компании UPM Transportation & Foreign Trade, Турция).
Темы курса:
- Корпоративная культура:
- что это такое,
- почему она важна,
- как ее строить.
- Организационная структура:
- коммуникация между отделами и сотрудниками,
- правильное распределение ресурсов,
- уровни развития компании.
- Правильная постановка целей и задач сотрудникам.
- Поиск и подбор персонала для руководителей.
- Стили управления:
- существующие стили,
- трудности при разных стилях управления,
- какой стиль подходит каким компаниям,
- какие трудности возникают в представительствах транснациональных компаний.
- Роли в команде:
- как правильно распределить роли сотрудников в команде,
- какие роли существуют,
- как использовать роли участников команды для увеличения эффективности.
- Рамочная система управления людьми.
- Мотивация сотрудников:
- как мотивировать и вдохновлять,
- как распределить заслуги сотрудника,
- как правильно поощрять сотрудников.
- Личный опыт и стили управления.
Это второй курс по менеджменту от Alpha Education. Первый курс прошел в марте 2017 года.
Предварительное начало курса — 3 июля (занятия будут проходить в понедельник, среду, пятницу — с 18:30 до 20:30). Курс начнется после формирования группы.
Стоимость курса: 1,75 млн сумов.
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: (+99899) 835−05−25.
На правах рекламы. Услуги лицензированы.
427