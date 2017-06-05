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5 июня, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Курс «Менеджмент — построение высокоэффективных команд» запускается в Alpha Education

На курсе выступят предприниматели и специалисты с опытом работы в Nestle Uzbekistan, Ucell, Korzinka.uz и Borjomi International.

Сегодня, 17:02   Общество     на правах рекламы

Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на курс «Менеджмент — построение высокоэффективных команд». На курсе ведущие специалисты и предприниматели поделятся опытом построения команды, выстраивания отношений с сотрудниками, разрешения сложных ситуаций, повышения мотивации и эффективности команды.

Спикеры:

  • Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).
  • Анна Ким — HR и бизнес партнер в ДП Anglesey Food (Korzinka.uz, REDTAG, CityTaxi).
  • Шохиста Пулатова — менеджер по обучению персонала в Nestlé Uzbekistan.
  • Вячеслав Кан — основатель Torg.uz (в прошлом генеральный директор OLX.uz).
  • Санжар Максудов — основатель сети ресторанов Smart Group («Манас», «Паштет», «Бразилия»), ресторатор года по версии TheMag.
  • Анвар Иргашев — исполнительный директор текстильной фабрики ООО Tashtib-Tex (в прошлом директор ООО Air Business Consulting).
  • Иззат Шукуров — директор Newmax Technologies LLC (Workly, MyTaxi, Maxtrack).
  • Малика Эрматова — бренд-менеджер Guess, Pimkie, Jennyfer и Flormar.
  • Алексей Виниченко — коммерческий директор Prime Ceramics Uzbekistan (в прошлом директор по маркетингу и развитию бизнеса в подразделении международной группы IDS Borjomi International).
  • Гульнора Урманова — главный редактор журнала «Управление предприятием» (в прошлом глава представительства компании UPM Transportation & Foreign Trade, Турция).

Темы курса:

  1. Корпоративная культура:
    • что это такое,
    • почему она важна,
    • как ее строить.

  2. Организационная структура:
    • коммуникация между отделами и сотрудниками,
    • правильное распределение ресурсов,
    • уровни развития компании.

  3. Правильная постановка целей и задач сотрудникам.
  4. Поиск и подбор персонала для руководителей.
  5. Стили управления:

    • существующие стили,
    • трудности при разных стилях управления,
    • какой стиль подходит каким компаниям,
    • какие трудности возникают в представительствах транснациональных компаний.

  6. Роли в команде:
    • как правильно распределить роли сотрудников в команде,
    • какие роли существуют,
    • как использовать роли участников команды для увеличения эффективности.

  7. Рамочная система управления людьми.
  8. Мотивация сотрудников:

    • как мотивировать и вдохновлять,
    • как распределить заслуги сотрудника,
    • как правильно поощрять сотрудников.

  9. Личный опыт и стили управления.

Это второй курс по менеджменту от Alpha Education. Первый курс прошел в марте 2017 года.

Предварительное начало курса — 3 июля (занятия будут проходить в понедельник, среду, пятницу — с 18:30 до 20:30). Курс начнется после формирования группы.

Стоимость курса: 1,75 млн сумов.

Количество мест ограничено.

Запись по телефону: (+99899) 835−05−25.

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