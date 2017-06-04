Президент Узбекистана направил соболезнования Великобритании

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с террористическими нападениями в Лондоне, повлекшими за собой человеческие жертвы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«Мы резко осуждаем подобные бесчеловечные и варварские акты, которые не имеют никаких оправданий, и готовы продолжить вместе с международным сообществом бескомпромиссную борьбу с этой серьезной угрозой», — отмечается в послании Президента Узбекистана.

Глава государства попросил «передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

В ночь на воскресенье трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем все трое были застрелены полицейскими. Жертвами теракта стали 7 человек, 48 человек ранены.