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Фото: «Газета.uz»

Президент Узбекистана направил соболезнования Великобритании

Узбекистан резко осуждает «бесчеловечные и варварские акты», произошедшие в Лондоне, заявил Президент Узбекистана.

Сегодня, 15:24   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с террористическими нападениями в Лондоне, повлекшими за собой человеческие жертвы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«Мы резко осуждаем подобные бесчеловечные и варварские акты, которые не имеют никаких оправданий, и готовы продолжить вместе с международным сообществом бескомпромиссную борьбу с этой серьезной угрозой», — отмечается в послании Президента Узбекистана.

Глава государства попросил «передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

В ночь на воскресенье трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем все трое были застрелены полицейскими. Жертвами теракта стали 7 человек, 48 человек ранены.

Текст: «Газета.uz»      3 010
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