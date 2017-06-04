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Фото: GM

GM Uzbekistan будет выпускать обновленный Tracker

С новым автомобилем, который будет выпускать GM Uzbekistan, в ходе посещения Андижанской области ознакомился Президент.

Сегодня, 11:01   Экономика  

Совместное предприятие GM Uzbekistan будет выпускать Chevrolet Tracker 2017 модельного года. С новым автомобилем в линейке отечественного автопроизводителя в ходе посещения Андижанской области ознакомился Президент Шавкат Мирзиёев, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Глава государства посидел за рулем компактного кроссовера, ознакомился с его дизайном и возможностями. Экстерьер автомобиля стилизован согласно новой дизайн-концепции GM, в которой созданы обновленные Captiva, Malibu, Cobalt и другие модели. Изменения также произошли в интерьере машины.

Когда будет начато производство новой модели, не уточняется.

Напомним, в 2015 году GM Uzbekistan сообщало о тестировании Chevrolet Tracker предыдущего поколения на поведение в местных условиях.

Текст: «Газета.uz»      2 420
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