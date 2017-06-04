GM Uzbekistan будет выпускать обновленный Tracker

С новым автомобилем, который будет выпускать GM Uzbekistan, в ходе посещения Андижанской области ознакомился Президент.

Совместное предприятие GM Uzbekistan будет выпускать Chevrolet Tracker 2017 модельного года. С новым автомобилем в линейке отечественного автопроизводителя в ходе посещения Андижанской области ознакомился Президент Шавкат Мирзиёев, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Глава государства посидел за рулем компактного кроссовера, ознакомился с его дизайном и возможностями. Экстерьер автомобиля стилизован согласно новой дизайн-концепции GM, в которой созданы обновленные Captiva, Malibu, Cobalt и другие модели. Изменения также произошли в интерьере машины.

Когда будет начато производство новой модели, не уточняется.

Напомним, в 2015 году GM Uzbekistan сообщало о тестировании Chevrolet Tracker предыдущего поколения на поведение в местных условиях.