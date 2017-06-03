Производство и экспорт грецкого ореха увеличат

Асоциация производителей и экспортеров грецкого ореха образована в Узбекистане постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 1 июня. Решение направлено на стимулирование эффективного использования богарных земель, увеличение объемов производства грецкого ореха, создание современных плантаций и внедрение научно-обоснованных методов и интенсивных технологий по выращиванию грецкого ореха с привлечением иностранных инвестиций.

Учредителями ассоциации, которая разместится в Самарканде, являются компании Sam antep gilam, Sag agro, «МТП Sag agro», Научно-исследовательский центр ореховодства, Центр логистики грецкого ореха и территориальные ООО «Ёнгокагро» в Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской и Ташкентской областях.

Постановлением предусмотрена разработка Программы мер по дальнейшему увеличению объемов производства грецкого ореха на 2017−2020 годы, которая должна включить в себя следующие этапы: 2017−2019 годы — завоз саженцев грецкого ореха, 2018−2019 — завоз подвоя для привития грецкого ореха, 2020 — производство в лабораторных условиях высокоурожайной рассады грецкого ореха с учетом ее адаптации к природно-климатическим условиям соответствующего региона и 2018−2020 — производство и реализация грецкого ореха на внутреннем и внешнем рынках.

Для посадки саженцев грецкого ореха планируется совместно с иностранными специалистами отобрать земельные участки общей площадью до 10 тысяч га в Андижанской, Кашкадарьинской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областях.

Для проектов субъектов предпринимательства по созданию плантаций грецкого ореха намечено выделение льготных кредитных средств в сумме до 50 млн долларов США, в том числе за счет кредитов международных финансовых институтов. Для участников ассоциации до 2020 года предусмотрены таможенные льготы на ввоз оборудования для капельного орошения, специализированной техники, саженцев, подвоя, привоя и маточного материала.