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Фото: Сирож Аслонов / УзА

Создан новый госкомитет — по ветеринарии

На базе Главного государственного управления ветеринарии при Минсельводхозе образован Государственный комитет ветеринарии.

Сегодня, 17:11   Политика  

Указом Президента от 1 июня на базе Главного государственного управления ветеринарии при Министерстве сельского и водного хозяйства образован Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан.

Решение направлено на кардинальное совершенствование государственного управления в области ветеринарии, развитие государственной ветеринарной службы, повышение качества ветеринарного сервиса и обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продовольствия.

Как отмечается в официальном комментарии к указу и принятому в тот же день постановлению главы государства, государственная ветеринарная служба Узбекистана «значительно отстает от жестких современных требований, предъявляемых к обеспечению профилактики здоровья животных, их своевременного и качественного лечения».

В отрасли отсутствует единая вертикаль управления и отмечается высокий уровень моральной и физической изношенности материально-технической базы. Нет системной работы по внедрению в практику научных разработок и налаживанию производства современных ветеринарных лекарственных средств и препаратов, инновационных методов профилактики и лечения.

Кроме того, не налажено взаимодействие с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями в части подготовки, переподготовки и повышения квалификации отраслевых кадров, говорится в комментарии.

В соответствии с указом Научно-исследовательский институт ветеринарии передан из ведения Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства при Минсельводхозе в структуру Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан.

На базе ликвидированных Республиканской государственной ветеринарной лаборатории, Государственной лаборатории по особо опасным болезням животных и Государственной ветеринарной лаборатории по болезням птиц создан Республиканский центр диагностики болезней животных и безопасности продовольствия.

Государственная лаборатория по контролю качества ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок преобразована в Государственный научный центр по контролю качества и оборота ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок.

Постановлением Президента также утверждена Программа мер по совершенствованию деятельности государственной ветеринарной службы на 2017−2021 годы.

Текст: «Газета.uz»      839
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