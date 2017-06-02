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Фото: Ёлкин Шамситдинов / УзА

Шавкат Мирзиёев ознакомился с парком «Боги Бабур»

Президент Узбекистана посетил парк культуры и отдыха «Боги Бобур» в ходе поездки по Андижанской области.

Сегодня, 15:07   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал поездку в Андижанскую область с ознакомления с парком культуры и отдыха «Боги Бобур», сообщило УзА.

Парк сдан в эксплуатацию в связи с 510-летием со дня рождения Захириддина Мухаммада Бабура. На территории в 357 га расположены символическое надгробие и памятник Бабуру, а также музей «Бабур и мировая культура».

По инициативе главы государства предусмотрены благоустройство парка, ремонт и расширение деятельности музея.

«Мы уделяем особое внимание изучению истории каждого региона нашей страны. Бабур Мирзо — великий сын нашего народа. Имя его живет в литературе, науке, просвещении. Необходимо еще более благоустроить этот парковый комплекс, превратить его в центр воспитания. Работа по повышению национального самосознания, пропаганде нашей великой истории среди молодежи, развитию науки и просветительства даст высокие результаты», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент ознакомился с экспонатами музея, провел беседу с учеными и аксакалами.

Текст: «Газета.uz»      1 135
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