Шавкат Мирзиёев дал старт строительству предприятия по переработке овощей и фруктов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в запуске строительства предприятия Fruit industries по переработке и сушке фруктов и овощей, а также производству сока, сообщило УзА.

Здесь также будет организована теплица для выращивания саженцев на площади 6 га и интенсивный сад с капельным орошением на 255 га. Планируется выращивать овощи на территории 615 га и построить холодильный склад для хранения 7000 тонн продукции. Введение предприятия в строй намечено на третий квартал. Годовая мощность переработки составит 30 тысяч тонн плодоовощной продукции, будет создано 1250 рабочих мест.

Новое предприятие создается компанией «Тошкент вино комбинати» и Национальным банком внешнеэкономической деятельности. Общая стоимость проекта составляет 24 млн долларов.

Президент, нажав символическую кнопку, дал старт реализации первой стадии проекта — строительству линии по сушке плодоовощной продукции, понаблюдал за полным циклом работы линии на примере сушки капусты и свеклы и осмотрел образцы сушеных продуктов.

Глава государства также ознакомился с проектом крупного логистического комплекса по переработке, заморозке и сбыту плодоовощной продукции, организуемого на территории узбекско-германского совместного предприятия «Навигул» Ходжаабадского района. Оно выпускает и экспортирует томатную пасту, сушеные болгарский перец, баклажаны, яблоки, вишню и персики.

Состоялись презентации проекта организации сушки плодоовощной продукции и холодильного склада в фермерском хозяйстве «Обод турмуш орзуси» Асакинского района, а также программы развития продовольственной сферы на 2017−2018 годы, реализуемой компанией «Узбекозиковкатхолдинг» и коммерческими банками.

Президент дал поручения по своевременной реализации этих проектов и обеспечению новых предприятий квалифицированными специалистами. Отмечалось, что новые предприятия должны быть бесперебойно обеспечены сырьем.

Здесь же главе государства были представлены программа развития кожевенно-обувного производства в области на 2017−2018 годы, реализуемая ассоциацией «Узбекчармпойабзали» и коммерческими банками, и другие проекты в данной отрасли, рассказано о запланированных мероприятиях по развитию инфраструктуры рынков.

Знакомясь с этими проектами, Шавкат Мирзиёев отметил необходимость поставлять производимую продукцию не только на внутренний, но и на внешний рынок.