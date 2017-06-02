РУ O`Z ЎЗ
2 июня, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Штат Госкомгеодезкадастра пополнит почти 1000 инженеров-землеустроителей

Фонд развития земельных отношений и государственного кадастра создается для укрепления материально-технической базы Госкомгеодезкадастра и найма новых сотрудников.

Сегодня, 11:53   Политика  

Президент Узбекистана 31 мая подписал указ о мерах по усилению контроля за охраной и использованием земель, совершенствованию геодезической и картографической деятельности и упорядочению ведения государственных кадастров.

В документе признана неудовлетворительной деятельность Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру по организации государственного контроля за целевым, рациональным и эффективным использованием земельных ресурсов, охраной земель, разработке и реализации территориальных программ по повышению плодородия почв.

Среди определенных указом задач и направлений деятельности комитета:

  • мониторинг сельскохозяйственных угодий, посева и выращивания культур с применением беспилотных летательных аппаратов, обеспечение функционирования систем спутниковой навигации, с использованием геодезических данных и картографических материалов;
  • аэрокосмосъемочные, топографо-геодезические, картографические, почвенные, геоботанические и других обследования и изыскания, осуществление картографического мониторинга с использованием материалов и данных дистанционного зондирования, геодинамических исследований Земли;
  • создание и регулярное обновление электронной базы данных объектов недвижимости, геоинформационной системы государственных кадастров для постепенного перехода оценки недвижимого имущества по рыночной стоимости и другие.

Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии, согласно указу, из состава Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана переходит в структуру Госкомгеодезкадастра. Это позволит организовывать совместно с институтом изучение плодородия почв орошаемых земель и определять их балл-бонитет научными исследованиями на основе полного анализа состава почв и всех процессов в почвах в специализированных научных лабораториях.

Вводится должность заместителя председателя комитета, ответственного за организацию и координацию деятельности в сфере государственного кадастра, внедрение информационно-коммуникационных технологий и развитие международных отношений.

Указом предусмотрено выделение комитету 937 штатных единиц инженеров-землеустроителей, из которых 92% передаются районным отделам комитета.

Будет создан Фонд развития земельных отношений и государственного кадастра. Его источниками формирования станут:

  • 100% сумм штрафов за бесхозяйственное использование земель либо их порчу, самовольное отступление от проектов внутрихозяйственного землеустройства, нарушение правил ведения государственного земельного кадастра, уничтожение или повреждение межевых и ограничительных знаков;
  • 10% от сумм штрафов, взимаемых за несвоевременное оформление гражданами права собственности на жилые дома в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость;
  • отчисления в размере 100% средств, поступающих за счет увеличения на 25% (за вычетом налогов) стоимости государственных услуг по технической инвентаризации и оформлению кадастровой документации и другие.

Эти средства будут расходоваться на укрепление материально-технической базы органов по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, а также содержание дополнительно вводимых штатных единиц.

Утверждена Программа мер по развитию Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, внедрению в отрасль научно-технических достижений, обновлению материально-технической базы, привлечению в отрасль международных грантов на 2017−2021 годы.

Предусматривается обеспечить районные (городские) отделы по земельным ресурсам и государственному кадастру дополнительным служебным автотранспортом, а специалистов на местах — современными измерительными приборами и служебными помещениями.

Текст: «Газета.uz»      843
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 10:55

Президент начал поездку по Андижанской области

Сегодня, 10:00

Новый ТРЦ Bogi Shamol откроется в Ташкенте

Сегодня, 09:00

Карточки: Сахарный диабет у детей

Вчера, 20:06

Систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций улучшат

Вчера, 17:49

АБР одобрил выделение Узбекистану кредита в $500 млн

Вчера, 15:15

GM Uzbekistan опубликовало новые цены на автомобили

Вчера, 12:44

11 возгораний сухой травы и мусора произошли за сутки в Ташкенте

Вчера, 11:30

Квота на паломничество умра может достичь 10 тысяч в 2018 году

Популярное

Утвержден порядок предоставления политического убежища в Узбекистане

АБР одобрил выделение Узбекистану кредита в $500 млн

Президент призвал не увлекаться громкими цифрами и помпезными отчетами

CLICK запустил платежи через Telegram