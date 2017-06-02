Штат Госкомгеодезкадастра пополнит почти 1000 инженеров-землеустроителей

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Президент Узбекистана 31 мая подписал указ о мерах по усилению контроля за охраной и использованием земель, совершенствованию геодезической и картографической деятельности и упорядочению ведения государственных кадастров.
В документе признана неудовлетворительной деятельность Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру по организации государственного контроля за целевым, рациональным и эффективным использованием земельных ресурсов, охраной земель, разработке и реализации территориальных программ по повышению плодородия почв.
Среди определенных указом задач и направлений деятельности комитета:
Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии, согласно указу, из состава Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана переходит в структуру Госкомгеодезкадастра. Это позволит организовывать совместно с институтом изучение плодородия почв орошаемых земель и определять их балл-бонитет научными исследованиями на основе полного анализа состава почв и всех процессов в почвах в специализированных научных лабораториях.
Вводится должность заместителя председателя комитета, ответственного за организацию и координацию деятельности в сфере государственного кадастра, внедрение информационно-коммуникационных технологий и развитие международных отношений.
Указом предусмотрено выделение комитету 937 штатных единиц инженеров-землеустроителей, из которых 92% передаются районным отделам комитета.
Будет создан Фонд развития земельных отношений и государственного кадастра. Его источниками формирования станут:
Эти средства будут расходоваться на укрепление материально-технической базы органов по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, а также содержание дополнительно вводимых штатных единиц.
Утверждена Программа мер по развитию Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, внедрению в отрасль научно-технических достижений, обновлению материально-технической базы, привлечению в отрасль международных грантов на 2017−2021 годы.
Предусматривается обеспечить районные (городские) отделы по земельным ресурсам и государственному кадастру дополнительным служебным автотранспортом, а специалистов на местах — современными измерительными приборами и служебными помещениями.
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