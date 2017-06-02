Узбекистан потерял две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Узбекистана потеряла две позиции и опустилась на 62-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Июньская версия списка лучших команд мира опубликована на сайте организации.

Команда не проводила игр с последней победы над Катаром в рамках азиатского отборочного турнира к ЧМ-2018. Коллектив Самвела Бабаяна проведет товарищеский матч 6 июня против Таиланда, а 12 июня сыграет с Ираном.

Среди сборных Азиатской футбольной конфедерации лучший результат показывает Иран (30-е место), следом идут Южная Корея (43), Япония (45), Австралия (48) и Саудовская Аравия (53-е место).



Топ-15 рейтинга азиатских команд

В первой десятке рейтинга значительных изменений нет: лидируют сборные Бразилии, Аргентины и чемпионы мира из Германии. В десятку также входят команды Чили, Колумбии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии и Испании.