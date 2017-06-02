Карточки: Сахарный диабет у детей

Чем опасен сахарный диабет, как организовать правильное лечение и уход и обеспечить ребенку полноценную жизнь

01 Что такое сахарный диабет? Это серьезное хроническое заболевание, возникающее при недостатке гормона поджелудочной железы — инсулина. Одно из наиболее частных эндокринных заболеваний у детей. Новорожденные дети диабетом болеют редко, чаще он проявляется в период полового созревания. Сахарный диабет разделяют на два типа: инсулинозависимый диабет (1-й тип) и инсулиннезависимый диабет (2-й тип).



02 Почему дети особенно уязвимы перед заболеванием? У детей чаще выявляют сахарный диабет 1-го типа (он составляет 98% случаев «детского» диабета). Именно для него характерен низкий уровень выработки инсулина. Механизм выработки инсулина налаживается только к 5 годам, поэтому период с 5−6 до 11−12 лет — критичный для проявления заболевания. Пусковым механизмом для развития диабета может стать аллергическая реакция (в том числе на коровье молоко), воздействие вредных химических факторов, применение некоторых лекарственных средств (гормональные препараты), стресс или чрезмерные физические нагрузки.

03 Какие факторы повышают риск развития болезни у детей? Наследственность. Родители, болеющие сахарным диабетом, с высокой вероятностью будут иметь детей, которые рано или поздно получат такой же диагноз.

Вирусные инфекции, такие как краснуха, ветряная оспа, вирусный паротит (свинка) и вирусный гепатит.

Переедание. Особенно это касается легкоусвояемых углеводных продуктов: сахара, шоколада, сладких мучных изделий. В результате частого приема такой пищи увеличивается нагрузка на поджелудочную железу. Постепенное истощение ее клеток приводит к тому, что инсулин перестает вырабатываться.

Низкий уровень двигательной активности. Польза постоянных физических нагрузок в том, что они усиливают работу клеток, которые отвечают за выработку инсулина. Соответственно, уровень сахара в крови находится в пределах нормы.

Частые простудные заболевания.

04 Каковы симптомы сахарного диабета? Сахарный диабет у детей развивается стремительно. Родителям нужно следить за состоянием и поведением ребенка. Необходимо как можно скорее обратиться к врачу, если отмечается: сухость во рту;

постоянное желание пить (до 5−10 литров в сутки, при этом сухость во рту сохраняется);

частые мочеиспускания (может быть недержание мочи), моча при этом липкая;

тошнота и рвота;

резкое похудение на фоне повышенного аппетита;

слабость, повышенная утомляемость и раздражительность;

кожа становится сухой.

05 Так к кому же обратиться, если настораживает состояние ребенка? К педиатру по месту жительства. Он назначит необходимые исследования, и если диагноз будет вероятен, то направит маленького пациента к эндокринологу. Сахарный диабет можно подтвердить исследованием крови на сахар. Нормальное содержание глюкозы в крови натощак — от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Уровень глюкозы в крови выше свидетельствует о подтверждении диабета. При развитии осложнений, когда поражаются внутренние органы, потребуется консультация нефролога, офтальмолога, невролога. Полезно посетить диетолога, который расскажет, как поддерживать нормальный вес при диабете.

06 В чем состоит лечение? При 1-м типе сахарного диабета проводится заместительная терапия, то есть вводится инсулин. Выбор препарата, доз и режима введения определит эндокринолог. Он же обучит детей старше 12 лет, родителей и лиц, которые будут ухаживать за ребенком, как правильно вводить инъекции подкожно с помощью шприца-ручки. Врач-эндокринолог подробно остановится на питании ребенка в зависимости от возраста. Принцип диеты состоит в том, что надо полностью исключить употребление легко усваиваемых углеводов (шоколад, сахар и мучные изделия) и значительно ограничить в рационе другие углеводы.

07 Что такое инсулиновая помпа? Это портативные устройства, которые вводят в организм больного строго определенную дозу быстродействующего инсулина 24 часа в сутки. Инсулиновые помпы имеют примерно такой же размер, как средний мобильный телефон, их можно носить в кармане. Удобство помпы — в снижении количества проколов кожи. В Узбекистан в течение двух лет успешно применяют у детей инсулиновую помпу «Медтроник».

08 Как составить диету при сахарном диабете? Продукты, содержащие углеводы, в максимальной степени поднимают уровень глюкозы крови, поэтому очень важно оценить состав продуктов по углеводам. Белки и жиры не учитываются, так как они дают небольшой подъем сахара крови. Основное правило питания при сахарном диабете — грамотно согласовывать количество и время приема углеводосодержащих продуктов (хлебных единиц) с инсулином короткого действия.

09 Что такое хлебные единицы и как их рассчитывать? Количество углеводов измеряют в калорийных эквивалентах — хлебных единицах (ХЕ). За стандарт ХЕ принято считать кусок серого хлеба весом 25 грамм, что составляет 10−12 граммов усвоенных углеводов. Эндокринолог рассчитает для ребенка суточную дозу инсулина и подберет индивидуально количество единиц инсулина на 1 ХЕ. Попросите врача дать вам таблицу хлебных единиц — ею нужно пользоваться ежедневно при составлении меню. Самостоятельный расчет ХЕ помогает родителям подобрать продукты для рациона. Для этого надо количество углеводов в 100 г продукта (эта информация есть на упаковке почти каждого продукта) поделить на 12. Полученное число хлебных единиц следует пересчитать на тот вес продукта, который будет употреблен ребенком. Пример. В 100 г йогурта содержится 11,36 г углеводов. В одной упаковке — 125 г. Сколько ХЕ в 125 г йогурта? 100 г йогурта — 11,36 г углеводов 125 г йогурта — Х г углеводов Х = 14,2 г углеводов 1 ХЕ = 10 г углеводов 14,2:10 = 1,4 ХЕ В 125 г йогурта содержится 1,4 ХЕ.

10 Какие же особенности диеты для детей с заболеванием? Исключение легкоусвояемых углеводов (сахар, мед, конфеты, пшеничная мука, манная крупа, крахмал, виноград, бананы, хурма) и замена их углеводами, содержащими большое количество клетчатки, замедляющей всасывание глюкозы (ржаная мука, пшеничная мука с добавлением отрубей, гречневая, пшенная, перловая, овсяная крупы, овощи, кисло-сладкие фрукты, ягоды). За один основной прием пищи не рекомендуется съедать больше 6 ХЕ, а за сутки — более 25 ХЕ.

11 Чем можно заменить обычный сахар для подслащивания пищи? Аналогами и заменителями сахара. Аналоги — ксилит, сорбит, фруктоза. Они содержат почти столько же углеводов и калорий, сколько и обычный сахар. Но в небольшом количестве (до 30−50 г в сутки) они не столь резко повышают уровень сахара крови. Фруктоза слаще сахара и сорбита в 1,2−1,8 раза, источником ее являются все фрукты и ягоды. Ксилит по сладости почти такой же, как сахар. Его источник — ягоды, особенно малина и клубника, а также цветная капуста, кукуруза. В промышленных условиях его получают из древесины и отходов переработки березы. В качестве подсластителя можно использовать не более 50 г в сутки. Заменители сахара не содержат углеводов, почти не имеют калорий, не повышают уровень сахара в крови. Аспартам в продаже известен под названием сластилин. Он слаще сахара в 200 раз. Безопасной считается суточная доза до 50 мг на 1 кг веса ребенка. Однако в детском возрасте эти подслащивающие вещества следует употреблять меньше в связи с их возможными побочными действиями.

12 Как вести контроль за состоянием ребенка? В обязательном порядке ежедневно не менее четырех раз в сутки проводить контроль уровня сахара в крови с помощью глюкометра. Его показания, съеденные продукты и физическую активность ребенка нужно отмечать в дневнике, который помогает врачу правильно подобрать дозу инсулина. Анализируя записи в дневнике, родители смогут лучше изучить влияние диеты и физической активности на состояние ребенка и внести организационные изменения в случае необходимости.

13 Почему так важно наладить правильное питание? Правильное питание — залог эффективного лечения сахарного диабета. Нельзя допускать голодания. Помимо основных приемов пищи, нужно включать промежуточные (потребление фруктов и овощей). Это необходимо во избежание развития осложнения диабета — гипогликемической комы, которая развивается за 20−30 минут в случае введения большей, чем нужно для переработки пищи, дозы инсулина. В этом случае расходуется весь запас сахара в организме и развивается энергетическое голодание мозга, в первую очередь. Внезапно появляется резкая слабость, выраженная потливость, дрожь в теле, ощущение голода. Может возникнуть головная боль, двоение перед глазами, сердцебиение, тошнота, рвота, онемение языка и губ. Если не оказана помощь, то появляются зрительные и слуховые галлюцинации, немотивированные поступки, затем возникают судороги и потеря сознания. Ребенок всегда должен иметь при себе таблетки глюкозы, которые он мог бы съесть в случае введения большей дозы инсулина, чем необходимо.

14 Возможны ли занятия в спортивной секции при сахарном диабете? Умеренная регулярная физическая нагрузка полезна, однако она увеличивает риск снижения сахара в крови. В связи с этим для детей и подростков с сахарным диабетом, участвующих в соревнованиях или имеющих нерегулярную физическую нагрузку, необходима коррекция питания со стороны врача. Детям с сахарным диабетом можно рекомендовать посещение специальных спортивных секций по велоспорту (Ташкентский городской эндокринологический диспансер, тел. 245−28−49) или секции по минифутболу (Ташкентское городское общество детей-инвалидов, больных сахарным диабетом, тел. 269−16−68).

15 Как вести профилактику сахарного диабета у детей? Начинать нужно с рождения. Важная мера — грудное вскармливание как минимум до года. Это особенно важно для детей с наследственной предрасположенностью к болезни. Искусственные смеси на коровьем молоке могут негативно повлиять на работу поджелудочной железы.

Своевременно проведенная вакцинация поможет избежать тех заболеваний, которые могут стать пусковым моментом развития заболевания.

С раннего возраста детей нужно приучать к здоровому образу жизни: соблюдать режим дня (с полноценным сном), заниматься физкультурой, исключить вредные привычки, проводить закаливание организма.

Обеспечить рациональное сбалансированное питание. Исключить большое количество жиров и углеводов, красители и вредные добавки, ограничить употребление консервированных продуктов, обязательно включать в рацион овощи и фрукты.

Исключить стрессовые ситуации и обеспечить положительный психоэмоциональный фон.

Регулярно проходить врачебные осмотры и периодически (раз в год) контроль уровня глюкозы в крове (для детей с генетической предрасположенностью).

Публикация подготовлена по материалам Ташкентского городского общества детей-инвалидов, больных сахарным диабетом, при содействии председателя общества, врача-эндокринолога Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии (РСНПМЦЭ) Шахризады Султановой.