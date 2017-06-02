Лео Бокерия проведет кардиохирургические операции в Хорезмской области

2 июня директор российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик Лео Бокерия прибыл в Узбекистан. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Главный кардиохирург Минздрава России посетит Хорезмский филиал Республиканского специализированного центра кардиологии.

Лео Бокерия и местные кардиохирурги проведут операции пациентам с тяжелыми осложненными видами сердечно-сосудистых заболеваний — для специалистов Узбекистана это станет своеобразным мастер-классом, отметили в Минздраве. Также будет организована беседа, посвященная актуальным вопросам кардиохирургии. Российский академик пробудет в Хорезмской области до 4 июня.

Напомним, в Хорезмском филиале Республиканского специализированного центра кардиологии по поручению Президента Узбекистана создается филиал Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Сегодня здесь проводится более ста кардиохирургических операций в год. Как сообщили в Минздраве, с получением филиалом регионального статуса этот показатель увеличится в 3−4 раза.

До настоящего времени в Хорезмском филиале Республиканского специализированного центра кардиологии не проводились кардиохирургические операции у детей с весом менее 10 кг. Функционирование филиала российского научно-практического центра позволит проводить сложные хирургические операции на сердце детям младше одного года, отметили в Минздраве.