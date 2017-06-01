Квота на паломничество умра может достичь 10 тысяч в 2018 году

Фото: religions.uz
Узбекистан обратится с просьбой к Саудовской Аравии увеличить квоту на малое паломничество (умра) для граждан страны до 10 тысяч человек в 2018 году, сообщили «Газете.uz» в Комитете по делам религий при Кабинете Министров.
По словам представителя комитета, окончательное решение по этому вопросу в Саудовской Аравии может быть принято в начале следующего года.
«Решение об увеличении квоты связано с ростом уровня жизни населения и, соответственно, числа желающих совершить паломничество в Узбекистане», — отметили в Комитете по делам религий.
Общая квота паломников к мусульманским святыням из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом — до 13,2 тысячи человек. В том числе квота на хадж выросла в 1,4 раза — до 7200 паломников, а квота на умру сохранилась на уровне 6000 паломников (5350 человек весной и 650 — в летний период).
В 2016 году в рамках программы хаджа и умры вся квота на 11,2 тысячи человек для республики была полностью использована. По предложению Управления мусульман и ряда общественных фондов в этом году для совершения хаджа и умры, прежде всего, учитывают заявки верующих, которые планируют отправиться в паломничество впервые.
Сегодня, 11:03
Сегодня, 09:56
Сегодня, 09:31
Сегодня, 00:13