АБР одобрил выделение Узбекистану кредита в $500 млн

Кредит в 500 млн долларов от Азиатского банка развития будет направлен на строительство 29 тысяч новых домов в сельской местности.

Азиатский банк развития одобрил предоставление Узбекистану кредита в размере 500 млн долларов на строительство жилья в сельской местности, сообщила пресс-служба АБР.

Эти средства будут направлены на строительство 29 тысяч новых домов в девяти регионах Узбекистана в рамках государственной программы обеспечения доступного жилья в сельской местности, говорится в сообщении.

По данным АБР, средства кредита будут рефинансированы через три банка — Ipoteka Bank, Национальный банк Узбекистана и Qishloq Qurilish Bank, в программе примет участие инжиниринговая компания Qishloq Qurilish Invest. Срок реализации программы — пять лет.

Инвестиции в доступное сельское жилье окажут влияние на занятость населения — по оценкам АБР, в рамках этой программы будет создано до 220 тысяч рабочих мест.



В августе 2011 года АБР предоставил Узбекистану кредит на сумму 500 млн долларов для поддержки строительства жилья в сельской местности. За счет этих средств, выделенных в 2011—2015 годах, было построено 41,5 тысячи домов в сельских районах.

Программа строительства доступного жилья в сельской местности Узбекистана, рассчитанная на 2017−2021 годы, была утверждена в октябре 2016 года. До конца года планируется построить 15 тысяч новых жилых домов и квартир.