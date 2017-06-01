Imzo приглашает весело отметить Международный день защиты детей

1 июня — самый добрый праздник — день, когда нужно отложить проблемы и посвятить все свое время нашим дорогим детям. В суматохе дней не всегда получается устроить для них настоящий праздник. Компания Imzo предлагает всем сделать это в Международный день защиты детей.

Весь день в шоу-руме Бешагач Imzo будет дарить подарки. Вечером маленьких посетителей ждут приятные сюрпризы, а праздничную атмосферу поддержит веселая музыка. Imzo приглашает всех желающих. Праздник будет проходить 1 июня с 9:00 до 18:00. Развлекательная программа — с 18:00 до 20:00.

Адрес: массив Бешагач, ул. Алмазарская, 1А.

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