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Фото: ung.uz

Запущен новый проект по добыче газа в Бухарской области

Совместное предприятие «Узбекнефтегаза» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации приступило к обустройству месторождений в Бухарской области.

Сегодня, 11:03   Экономика  

Предприятие New Silk Road Oil And Gas с участием компании «Узбекнефтегаз» и CNODC (дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации, CNPC) приступило к обустройству газоконденсатных месторождений в Бухарской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в «Узбекнефтегазе».

В сентябре 2013 года «Узбекнефтегаз» и CNODC создали предприятие на паритетных началах по доразведке и разработке месторождений Каракульского инвестиционного блока. Сырьевой базой предприятия стали три газоконденсатных месторождения — Ходжадавлат, Восточный Алат и участок Ходжасаят месторождения Денгизкуль, выявленные в ходе геологоразведочных работ (ГРР) на Каракульском блоке.

На днях состоялась официальная церемония по случаю начала работ по обустройству месторождений на участке Ходжасаят. На лицензионной площади предприятия планируется обустроить месторождения, а также построить 16 эксплуатационных скважин, годовой объем добычи на месторождениях должен достичь 1 миллиарда кубометров природного газа и 6500 тонн конденсата в год.

«Во время визита в Китай Президента Шавката Мирзиёева и встречи с руководством CNPC были решены вопросы с финансированием проекта, это позволит ускорить его реализацию», — отметил представитель холдинга. По его словам, CNPC подписало кредитное соглашение с китайскими банками по финансированию проекта.

Финансирование проекта стоимостью 378 млн долларов будет осуществляться за счет собственных средств предприятия, а также китайских кредитов под гарантию CNPC.

В июне 2006 года «Узбекнефтегаз» и CNODC подписали соглашение на проведение геологоразведочных работ на пяти инвестиционных блоках в пределах Устюртского, Бухаро-Хивинского и Ферганского нефтегазовых регионов Узбекистана. Объем инвестиций в течение пяти лет составил 359 млн долларов.

Текст: «Газета.uz»      1 314
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