Футбол: Оглашен состав на матчи против Таиланда и Ирана

Оглашен состав сборной Узбекистана по футболу на матч азиатского квалификационного турнира к ЧМ-2018.

Сборная Узбекистана по футболу в рамках восьмого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018 проведет выездной матч против команды Ирана 12 июня.

Как сообщила Федерация футбола, главный тренер национальной команды Самвел Бабаян объявил состав из 28 игроков, которые сыграют в товарищеском матче против Таиланда 6 июня (20:00) в Ташкенте, а также против Ирана 12 июня (21:45).

Состав

Вратари: Александр Лобанов («Пахтакор»), Игнатий Нестеров («Локомотив»), Эльдор Суюнов («Насаф»).

Защитники: Егор Кримец («Бэйцзин Гоань», Китай), Фаррух Сайфиев («Насаф»), Даврон Хашимов («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Пахтакор»), Анзур Исмаилов («Чанчунь Ятай», Китай), Исломжон Кобилов («Металлург»), Станислав Андреев («Пахтакор»), Мурод Холмухаммедов («Коканд-1912»), Рустам Ашурматов («Бунёдкор»), Акмаль Шорахмедов («Насаф»)

Полузащитники: Одил Ахмедов («Шанхай СИПГ», Китай), Сервер Джепаров («Эстегляль», Эрон), Джавохир Сиддиков («Коканд-1912»), Элдор Шомуродов («Бунёдкор»), Джалолиддин Машарипов («Локомотив»), Сардор Рашидов («Аль-Джаиш», Катар), Марат Бикмаев («Локомотив»), Азиз Хайдаров («Аджман», ОАЭ), Фозил Мусаев («Джубило Ивата», Япония), Азизжон Ганиев («Насаф»), Вадим Афонин («Оренбург», Россия), Одил Хамробеков («Насаф»);

Нападающие: Игорь Сергеев («Пахтакор»), Темурходжа Абдухаликов («Аль-Сайлия», Катар), Александр Гейнрих («Ордабаси», Казахстан).

Стоит отметить, что три защитника — Ислом Тухтаходжаев («Локомотив», Ташкент), Виталий Денисов («Локомотив», Москва) и Александр Мерзляков («Коканд-1912») — в связи с полученными травмами во время тренировок пропустят предстоящие встречи.