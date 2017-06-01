Систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций улучшат

Узгидромет, служба сейсмических наблюдений Института сейсмологии и ряд других ведомств переданы в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В систему Министерства по чрезвычайным ситуациям переданы Центр гидрометеорологической службы, Государственная инспекция по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Узбекистана, Государственная инспекция по маломерным судам, а также служба сейсмических наблюдений Института сейсмологии Академии наук.

Эти меры предусмотрены указом Президента о мерах по повышению эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписанным 1 июня.

В связи с этим определены новые основные задачи Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, в частности:

разработка и обеспечение реализации единой государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, гидрометеорологии, устойчивого функционирования гидротехнических сооружений, сейсмических наблюдений, безопасной эксплуатации маломерных судов, защиты жизни и здоровья граждан на водных объектах;

заблаговременное выявление факторов риска и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение ранней профилактики и предупреждения их возникновения и другие задачи.

В МЧС будут созданы дополнительные отделы по чрезвычайным ситуациям и спасательные отряды в районах и городах, характеризующихся высоким риском возникновения чрезвычайных ситуаций.

Образована правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во главе с первым заместителем премьер-министра Узбекистана, а также аналогичные территориальные комиссии при Совете Министров Каракалпакстана, хокимиятах областей, города Ташкента, районов и городов республики.

В число ее задач входит организация и ежегодное проведение месячников гражданской защиты (в весенний период) и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (в осенний период). Комиссия будет координировать деятельность органов государственной власти и самоуправления граждан по вопросам социально-экономической и правовой защиты, медицинской реабилитации граждан, пострадавших в результате аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий, а также лиц, принимавших участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Документом утверждается Программа комплексных мер, предусматривающая повышение эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, укрепление кадрового потенциала, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и достижений науки и техники, а также укрепление материально-технической базы МЧС.

Для реализации указа приняты постановления Президента Узбекистана «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан» и «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Выполнение предусмотренных указом мероприятий, как ожидается, обеспечит заблаговременное принятие адресных мер по предупреждению, повышению качества мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, систематизации работы по гидрометеорологическим и сейсмическим наблюдениям, раннему выявлению угроз и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на крупных гидротехнических сооружениях и водных объектах.