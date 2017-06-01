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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Здание РФБ «Тошкент» отдадут под концертный зал

В центре Ташкента появится современный концертный зал. Под него отдадут здание Республиканской фондовой биржи.

Сегодня, 09:56   Общество  

Здание Республиканской фондовой биржи «Тошкент», расположенное по адресу ул. Бухара, 10 в столице, будет передано в распоряжение государственного учреждения «Узбекконцерт».

Здесь будет создан «соответствующий мировым стандартам современный концертный зал для выступлений академических коллективов».

Карта: mg.uz.

Решение одобрено постановлением Президента Узбекистана от 31 мая «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и искусства».

Документом, помимо прочего, предусмотрена разработка мер по улучшению эстетического воспитания и повышению культурно-духовного уровня молодежи путем ее «системного привлечения к посещению театров и музеев, концертно-развлекательных мероприятий».

Текст: «Газета.uz»      3 823

Комментарии

  • Ramir Akhmedieff 01 июня 2017 10:11

    и что теперь с фондовой биржей будет то? и так существовала как номинальная фигура, теперь на ее месте концерты давать будут?)


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