Здание РФБ «Тошкент» отдадут под концертный зал

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Архивное фото.
Здание Республиканской фондовой биржи «Тошкент», расположенное по адресу ул. Бухара, 10 в столице, будет передано в распоряжение государственного учреждения «Узбекконцерт».
Здесь будет создан «соответствующий мировым стандартам современный концертный зал для выступлений академических коллективов».
Карта: mg.uz.
Решение одобрено постановлением Президента Узбекистана от 31 мая «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и искусства».
Документом, помимо прочего, предусмотрена разработка мер по улучшению эстетического воспитания и повышению культурно-духовного уровня молодежи путем ее «системного привлечения к посещению театров и музеев, концертно-развлекательных мероприятий».
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Комментарии
и что теперь с фондовой биржей будет то? и так существовала как номинальная фигура, теперь на ее месте концерты давать будут?)