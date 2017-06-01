Здание РФБ «Тошкент» отдадут под концертный зал

В центре Ташкента появится современный концертный зал. Под него отдадут здание Республиканской фондовой биржи.

Здание Республиканской фондовой биржи «Тошкент», расположенное по адресу ул. Бухара, 10 в столице, будет передано в распоряжение государственного учреждения «Узбекконцерт».

Здесь будет создан «соответствующий мировым стандартам современный концертный зал для выступлений академических коллективов».

Карта: mg.uz.

Решение одобрено постановлением Президента Узбекистана от 31 мая «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и искусства».

Документом, помимо прочего, предусмотрена разработка мер по улучшению эстетического воспитания и повышению культурно-духовного уровня молодежи путем ее «системного привлечения к посещению театров и музеев, концертно-развлекательных мероприятий».