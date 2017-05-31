Назначены зампредседателя и руководители подразделений Госкомэкологии

Уктам Утаев (слева).
Фото: Международный пресс-клуб
Уктам Утаев назначен на должность заместителя председателя Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды в соответствии с указом Президента от 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба Госкомэкологии.
Вновь образованную Инспекцию по контролю за образованием, сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов возглавил Бекзод Корабаев.
Руководителем Инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий, преобразованной из Республиканской государственной инспекции по охране и рациональному использованию животного и растительного мира и заповедников, назначен Нодир Муминов.
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