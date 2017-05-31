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Уктам Утаев (слева).

Фото: Международный пресс-клуб

Назначены зампредседателя и руководители подразделений Госкомэкологии

Уктам Утаев стал зампредседателя Госкомэкологии, две инспекции ведомства возглавили Бекзод Корабаев и Нодир Муминов.

Сегодня, 17:07   Политика  

Уктам Утаев назначен на должность заместителя председателя Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды в соответствии с указом Президента от 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

Вновь образованную Инспекцию по контролю за образованием, сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов возглавил Бекзод Корабаев.

Руководителем Инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий, преобразованной из Республиканской государственной инспекции по охране и рациональному использованию животного и растительного мира и заповедников, назначен Нодир Муминов.

Текст: «Газета.uz»      1 427
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