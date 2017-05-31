В УМЭД смоделировали саммит ШОС (+фото)

Университет мировой экономики и дипломатии организовал первый интерактивный форум «Модель Шанхайской организации сотрудничества». В саммите, прошедшего 27 мая, приняли участие более 40 студентов вузов столицы, сообщили «Газете.uz» в администрации УМЭД.

Фото: Мадина Нурманова.

Модель ШОС — это игра, участниками которой моделируется деятельность органов Шанхайской организации сотрудничества. Цель — укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами ШОС, представленными студентами, содействие сотрудничеству в политической, экономической, научно-технической, культурной и других областях.

Фото: Мадина Нурманова.



Помимо стран-участниц (Узбекистан, Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан), в модели ШОС были представлены страны-наблюдатели (Пакистан, Индия, Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия), партнеры по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка) и страны, подавшие заявку на участие в ШОС в качестве государства-наблюдателя (Бангладеш и Египет).

Фото: Мадина Нурманова.



С приветственной речью к участникам выступил ректор УМЭД Абдумалик Джуманов. В качестве эксперта выступил Национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Назаров. На мероприятии также присутствовали послы Казахстана — Ерик Утембаев, КНР- Сунь Лицзе, России — Владимир Тюрденев и Таджикистана — Содик Имоми.

Фото: Азиза Ахмедова.

Главной повесткой дня были перспективы развития ШОС после присоединения Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации. Кульминацией встречи стало формирование проекта коммюнике, подписанного «главами государств» ШОС.

Фото: Азиза Ахмедова.