Президент призвал не увлекаться громкими цифрами и помпезными отчетами

Президент подверг критике реализацию соглашений, подписанных по итогам его зарубежных визитов и встреч.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 мая провел совещание с участием премьер-министра, его заместителей и руководители министерств и ведомств. На нем рассматривалась реализация соглашений и договоров, подписанных по итогам визитов главы государства в Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай, а также встреч с Президентом Турции, сообщило УзА.

По итогам каждого визита, помимо соглашений и договоров, было подписано множество проектов стоимостью несколько миллиардов долларов. По каждому проекту утверждены «дорожные карты», определены механизмы реализации и ответственные лица. Однако некоторые руководители подходят к их реализации по-старому, проявляя безответственное отношение, отметил Президент. Конкретных результатов пока нет, реализация договоров отстает от сроков, подчеркнул он.

В числе причин руководитель страны назвал подготовку неэффективных проектов без наличия надежных иностранных партнеров и источников финансирования, а также подписание документов, не дающих практических результатов. Отсутствует системная работа по мониторингу проектов. Положение с привлечением иностранных инвестиций в экономику Узбекистана остается неудовлетворительным.

Президент заявил, что необходимо полностью отказаться от устаревшей практики составления проектов, которые остаются только на бумаге и не дают никакого практического результата, решительно пресекать такие подходы и методы работы. Он поручил соответствующим руководителям разработать целевую инвестиционную стратегию по развитию торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества с иностранными государствами.

Установлен порядок, в соответствии с которым еженедельно в Кабинете Министров и ежемесячно у Президента будет представляться отчет о текущих реализуемых проектах и разрабатываемых совместно с иностранными партнерами новых инвестиционных проектах.

На Счетную палату и Генеральную прокуратуру возложен контроль за своевременным финансированием проектов, исполнительной дисциплиной соответствующих руководителей и эффективным использованием имеющихся возможностей ответственными лицами.

Президент призвал не увлекаться громкими цифрами и помпезными отчетами, а внедрять новые эффективные методы и механизмы по привлечению инвестиций и реализации проектов.