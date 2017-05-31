Турнир по курашу памяти Аль-Хакима ат-Термизи прошел в Термезе

В Термезе прошел международный турнир по курашу с призовым фондом 56 тысяч долларов.

Международный турнир по курашу на призы Президента Узбекистана памяти Аль-Хакима ат-Термизи состоялся 26−29 мая в Термезе, сообщили «Газете.uz» в Международной федерации кураша.

В турнире, прошедшем на стадионе «Алпомыш», приняли участие более 150 спортсменов примерно из 50 стран. Соревнования проводились в трех весовых категориях — до 73 кг, 90 кг и в абсолютной весовой категории. Призовой фонд составил рекордные 56 тысяч долларов США.

В весе до 73 кг главный приз турнира — 3000 долларов выиграл Хикматулло Тураев, второе место и 1500 долларов получил Давлат Абраев, две «бронзы» и денежное вознаграждение в размере 750 долларов достались Сухробу Худойбердиеву и Шербеку Аблакулову.

«Золота» в категории до 90 кг удостоился Яхъё Имамов, «серебро» завоевал Шухрат Арслонов, два третьих места заняли Дильшод Чориев и Камолиддин Расулов.

В абсолютной весовой категории чемпионом турнира и обладателем 25 тысяч долларов стал Абдулла Холияров, второе место и 10 тысяч долларов забрал россиянин Артём Осипенко, две «бронзы» и 5000 долларов достались Бекмуроду Олтибоеву и Бахтиёру Менгликулову.