Вице-президент Европейского инвестиционного банка: «Соглашение с правительством Узбекистана может быть уже в июле»

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазиль Худак 29−30 мая посетил Узбекистан. В интервью «Газете.uz» он рассказал о цели своего визита и приоритетах сотрудничества банка с правительством Узбекистана. Беседовала Нозима Давлетова.

— Каковы механизмы работы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)?

— ЕИБ — это банк Европейского Союза, главные акционеры — 28 государств-членов ЕС, создан в 1958 году. Мы финансируем проекты в разных областях, от развития инфраструктуры до поддержки малого бизнеса, энергетики, сельского хозяйства и так далее. То есть диапазон наших проектов огромен, учитывая, что ЕИБ — самый крупный международный финансовый институт в мире.

В 2016 году мы профинансировали проекты на сумму 84 миллиарда евро, а это на одну треть больше, чем было потрачено на проекты, осуществляемые при поддержке Всемирного банка. 90% этого объема — проекты, осуществляемые внутри ЕС, главной задачей которых является поддержка экономического роста внутри государств Евросоюза. В тоже время, около 9 миллиардов евро, или 10% от вышеназванной суммы, — это проекты, которые ЕИБ финансирует за пределами ЕС, в том числе в рамках так называемого «Восточного партнерства» (инициатива ЕС, направленная на развитие сотрудничества с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Молдовой и Украиной — ред.) и сотрудничества с государствами Центральной Азии.

Цель моего нынешнего визита в Ташкент — разработка и подготовка соглашения между правительством Узбекистана и ЕИБ. На основе данного документа ЕИБ сможет начать свою деятельность в стране.

— Какие направления сотрудничества для вас являются приоритетными?

— В данный момент мы обсуждаем приоритетные направления с руководством Узбекистана. С этой целью состоялись мои встречи в различных ведомствах, включая Министерство внешней торговли, Государственный комитет по инвестициям, Сенат Олий Мажлиса, Центробанк и другие госорганы. Пока мы отрабатываем этот вопрос, но очевидно, что приоритетные направления сотрудничества должны сочетаться с собственными приоритетами правительства Узбекистана, например, с основными направлениями Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017—2021 годы. Со стороны ЕИБ мы можем не только инвестировать средства, но и поделиться нашим опытом в различных сферах, таких как возобновляемая энергетика, развитие сельского хозяйства с использованием новых технологий, поддержка и усиление конкурентоспособности индустриального сектора Узбекистана, развитие инфраструктуры страны и так далее.

— Есть ли какие-то барьеры, которые мешают подписанию этого договора и сотрудничеству?

— Я думаю, что таких барьеров не существует. После нескольких раундов переговоров между экспертами и юристами с обеих сторон, в правительстве и различных министерствах, есть еще несколько моментов, которые мы должны урегулировать. Нашим юристам нужно найти формулировки, устраивающие обе стороны. Но на встрече с первым заместителем председателя Сената господином Садыком Сафаевым мы сошлись с ним во мнении, что все вопросы решаемы, и мы хотели бы подписать договор до конца июня.

— Состоится ли еще один визит делегации ЕИБ в Узбекистан?

— Думаю, будет делегация на экспертном уровне для решения вопросов заключения договора. 17 июля в Брюсселе должен состояться Совет по вопросам сотрудничества между ЕС и Узбекистаном. Возможно, мы воспользуемся данной возможностью для официального подписания соглашения о сотрудничестве между ЕИБ и правительством Узбекистана.

— Какие задачи ЕИБ реализует в частном секторе развивающихся стран? Какие финансовые продукты предоставляет банк малому и среднему бизнесу за границами ЕС? По каким критериям происходит отбор проектов в этой сфере и как ведется мониторинг?

— Проекты, которые по объему меньше 20−25 млн евро, мы относим к так называемым банк-проектам. Эти проекты финансируем в основном через посредников, то есть через местные государственные или частные банки, с которыми договариваемся на условиях подбора проектов. В основном, это проекты в той области, которые вписываются в стратегию ЕИБ в конкретной стране. Во-вторых, имеет значение качество самого проекта, что гарантирует его финансирование со стороны ЕИБ. Мы также обращаем внимание на то, чтобы проекты способствовали привлечению частного капитала в конкретную область. Таким образом, мы пытаемся обеспечить участие частных инвесторов в проектах, финансируемых ЕИБ.

— Вернемся к крупным проектам ЕИБ. Вы уже отметили, что одним из приоритетных направлений является энергетическая отрасль, в том числе гидроэнергетика. При осуществлении подобных проектов результаты не всегда предсказуемы, так как они оказывают влияние на большое количество людей и их жизнедеятельность. Расскажите, какой политики и принципов придерживается ЕИБ в реализации энергетических проектов?

— Во-первых, эти проекты не должны наносить вред окружающей среде. Во-вторых, они должны снижать общие затраты на производство энергии. Это касается не только проектов по развитию энергетической отрасли. Нужно провести энергетический аудит, например, всех зданий — государственных и частных. Оценить, как сделать их более энергоэффективными, что позволит потреблять меньше ресурсов и за счет этого достичь большей экономии энергии внутри страны.

Что касается производства энергии — мы отдаем предпочтение возобновляемым источникам энергии. Узбекистан — страна, где много солнца и большой потенциал для производства солнечной энергии. Это одно из возможных решений для кишлаков, которые находятся в труднодоступных частях страны, куда не проведены электрические сети и где есть реальные энергетические проблемы. Здесь возможно создание так называемых солярных парков, которые будут производить энергию для местного населения. Нужно посмотреть на решения этих проблем с учетом новых знаний и технологий. Не всегда вопрос развития энергетического сектора решается за счет реализации крупных проектов, например, строительства гидроэлектростанций, влияние которых на окружающую среду очевидно.

Вазиль Худак и Нозима Давлетова.

— Такие проекты уже реализуются в Узбекистане, или они в планах?

— Это одно из возможных направлений деятельности ЕИБ в стране. Аналогичные проекты с использованием возобновляемых источников энергии мы финансируем в странах ЕС, где часто работаем с проектами, которые связывают производство электроэнергии с тем, что называется waste-management — управлением отходами и их использованием для отопления или производства электричества.

В ходе встречи в Министерстве сельского и водного хозяйства мы были проинформированы о большом потенциале страны по экспорту плодоовощной продукции. В данной продукции очень заинтересованы ближневосточные государства, например, Катар. Они хотели бы получать фрукты круглый год, а не только в определенный сезон. Для этого необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, которая бы способствовала производству плодоовощной продукции 365 дней в году. Она потребует и производства тепла, и энергии. ЕИБ может предложить комплексное решение, когда можно использовать отходы для производства тепла и электричества как для выращивания плодоовощной продукции, так и для нужд населения. Мы пытаемся найти современные, инновационные решения с использованием лучших европейских технологий. Думаю, что Узбекистан имеет достаточный потенциал для использования данных решений.

— Как Вы оцениваете изменения и реформы в Узбекистане?

— Это мой второй визит в Узбекистан. Первый состоялся около десяти лет назад. На сегодняшних встречах я чувствую новый подход, больший энтузиазм и открытость в переговорах, открытость страны к сотрудничеству. Меня данный подход очень обнадеживает, и он имеет позитивный результат для страны. Узбекистан является крупным государством Центральной Азии, играет значимую роль. Поэтому очень важно, чтобы страна стала успешной. Я очень доволен тенденциями, свидетелем которых стал в ходе нынешнего визита.

— В марте Узбекистан посетила делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с его президентом. Не станет ли тесно двум европейским финансовым институтам на нашем рынке? Какова будет специфика и области взаимодействия вашего банка с партнерами в Узбекистане?

— ЕБРР и ЕИБ отличаются по составу своих акционеров. В частности, кроме европейских стран, акционерами ЕБРР также являются США, Япония и Узбекистан. Акционерами же ЕИБ, как я уже отмечал выше, являются только 28 государств-членов ЕС. ЕИБ в десять раз больше ЕБРР, и по масштабам финансирования у нас намного больше возможностей. Мы часто сотрудничаем с ЕБРР, у данного финансового института есть хороший опыт работы в развивающихся странах, включая государства Центральной Азии, и в целом в восточном направлении.

ЕБРР в основном работает с частным сектором, главное направление — развитие и поддержка частного бизнеса. У ЕИБ также имеются проекты в частном секторе, но мы больше внимания уделяем проектам с участием государства, а также с государственно-частным партнерством. Потребности Узбекистана велики, поэтому я не думаю, что ЕИБ и ЕБРР будут каким-либо образом конкурировать между собой. Главное — находить перспективные проекты в стране и содействовать сотрудничеству в тех сферах, где имеются такие возможности.

— Для экономики Узбекистана, как Вы уже отметили, очень важны инвестиции. Какие направления считаете приоритетными и на каких условиях?

— Самое главное для нас сейчас — это подписание соглашения между ЕИБ и правительством Узбекистана, которое создаст прочную основу для нашей работы в стране. Мы завершили переговоры по данному соглашению, которое будет подписано в ближайшее время.Основное внимание в рамках нашего нынешнего визита в Узбекистане, как указывалось ранее, было направлено на определение, в сотрудничестве с нашими партнерами из Узбекистана, приоритетных проектов, которые могут быть одобрены ЕИБ.

— В этом договоре будут прописаны условия, по которым банк будет предоставлять инвестиции и которые Узбекистан должен принять или отклонить?

— Да, именно так. Это называется рамочное соглашение, которое содержит положения касательно условий взаимного сотрудничества, включая условия, которые правительство Узбекистана должно создать для деятельности ЕИБ в стране. Данное соглашение регулирует такие вопросы как, например, возможность конвертации тех финансовых средств, которые будут инвестированы ЕИБ в местные фирмы, компании или конкретные проекты. Если возникнет необходимость перевода этих инвестиций обратно в ЕС, у нас должна быть возможность сделать это в евро.Конвертация, когда речь идет о нашим инвестициях, является важным условием.

Что касается конкретных направлений сотрудничества, как я отметил ранее, мы продолжим их обсуждение с правительством Узбекистана. Интересными направлениями являются вопросы энергетики, в частности, производства экологически чистой энергии, вопросы транспортировки энергии по электросетям, вопросы социально-экономического развития регионов Узбекистана, сельское хозяйство и другие. Мы открыты для изучения возможности реализации разных проектов, в том числе связанных с развитием малого и среднего бизнеса, где мы работаем через посредников — местные банки. Скажем, мы выберем два-три банка в Узбекистане, с которыми будут подписаны соглашения, выделены средства, которые банки смогут выдавать в виде кредитов предпринимателям для реализации их деловых проектов.