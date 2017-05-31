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Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»

Козим Туляганов стал зампредседателя Госкомархитектстроя

Заместителем председателя Государственного комитета по архитектуре и строительству назначен Козим Туляганов.

Сегодня, 19:09   Политика  

Козим Туляганов назначен заместителем председателя Государственного комитета по архитектуре и строительству — начальника Государственной инспекции архитектурно-строительного надзора (бывшее Главное управление государственного надзора за соблюдением качества проектных и строительно-монтажных работ).

Постановление об этом 30 мая подписал Президент Шавкат Мирзиёев, сообщается на Правительственном портале Узбекистана.

Козим Насирович Туляганов (1949 года рождения) в 1994—2001 годах работал хокимом Ташкента, в 2001—2004 годах — первым заместителем премьер-министра Узбекистана, в 2004—2005 годах был хокимом Ташкентской области.

В начале мая Президент подписал указ о коренном совершенствовании деятельности Государственного комитета по архитектуре и строительству. В документе подвергались критике «серьезные недостатки» в градостроительной деятельности, включая «многочисленные факты грубого нарушения законодательства о градостроительстве, требований градостроительных норм и правил при реконструкции и благоустройстве населенных пунктов, строительстве объектов производственной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры».

Текст: «Газета.uz»      2 451

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