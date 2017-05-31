Педиатр Камола Салихова: «Здоровье ребенка начинается с семьи»

Врач-педиатр — о том, как заложить основы здоровья ребенка, создать в семье условия для его развития и вести профилактику заболеваний.

«Газета.uz» обратилась к заместителю директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра (РСНПМЦ) педиатрии, главному неонатологу Министерства здравоохранения, координатору программы по грудному вскармливанию, кандидату медицинских наук Камоле Салиховой с просьбой рассказать о том, что должны знать и делать родители, заботясь о здоровье и развитии ребенка.

— Какие советы, касающиеся ухода за детьми в семье, Вы могли бы дать родителям?

— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит об определяющем значении первой тысячи дней в жизни человека. 270 дней развития в утробе матери, 365 дней первого года жизни и 365 дней второго — этот важнейший период программирует здоровье на всю жизнь. Все начинается с семьи. Но, конечно, не только в этот период нужно обеспечить несколько главных составляющих: здесь не только спорт, походы на природу, закаливание, но и отказ всех членов семьи от курения, алкоголя и других вредных привычек раз и навсегда. Нужна атмосфера любви и согласия. Если вместо них постоянные ссоры и разбирательства, то это обязательно приведет к ухудшению здоровья младших членов семьи. Здоровое питание — тоже один из факторов здоровья детей независимо от их возраста. Детям до 6 месяцев мы рекомендуем исключительно грудное вскармливание, то есть кормление только грудным молоком по требованию ребенка, исключая воду, другие виды питания и средства, имитирующие грудь (пустышки).

— Вы являетесь координатором национальной программы по грудному вскармливанию. Что нужно знать семьям о пользе грудного вскармливания?

— Охрана и поддержка грудного вскармливания — это часть национальной политики охраны здоровья матери и ребенка. Анализ динамики по данным официальной статистики показал, что ранее в нашей стране имели место низкие показатели грудного вскармливания. Однако за последние годы наметилась стабильная тенденция к повышению: доля детей до шести месяцев, находящихся на исключительно грудном вскармливании, выросла с 27,6% в 1999 году до 50,3% в 2015.

Надо отметить, что росту уровня грудного вскармливания препятствуют реклама смесей для искусственного вскармливания, низкая информированность матерей и членов семей о важности грудного вскармливания, а также недостаточная убежденность и заинтересованность некоторых руководителей здравоохранения, акушеров-гинекологов и педиатров в организации пропаганды естественного вскармливания. А между тем раннее начало грудного вскармливания — в течение первого часа после родов — и исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни, а также продолжение его до двухлетнего возраста ребенка позволяют сократить заболеваемость и смертность среди детей раннего возраста. Это обеспечивает гармоничное развитие и здоровье ребенка и в последующие годы, а также сохраняет репродуктивное здоровье матери. У детей на естественном вскармливании анемия встречается реже в 3,3 раза, атопический дерматит — в 5,7 раза, гипотрофия — в 4,3 раза. Риск заболеваемости кишечными инфекциями уменьшается от 8 до 20 раз, пневмонией — в 4 раза.

Грудное вскармливание — универсальное средство укрепления иммунитета. Почти никаких противопоказаний: только ВИЧ-инфицированная мать и открытая форма туберкулеза, все. Если мать заболела гриппом, нужно обязательно продолжать кормление.

— Как необходимо вводить прикорм? Когда приходит пора познакомить малыша с коровьим молоком?

— Правильное введение прикорма — это залог правильного функционирования желудочно-кишечного тракта и, в целом, здоровья ребенка. С шести месяцев следует вводить прикорм, поскольку физические данные уже сигнализируют о готовности к нему: ребенок может сидеть, снижается рвотный рефлекс, уже появляются первые зубы. Для первого прикорма предпочтительно овощное — картофельное пюре средней консистенции на кончике ложки, очень постепенно, в течение 8−10−12 дней, происходит привыкание к этому прикорму. Затем так же осторожно можно проводить следующий прикорм — еще овощные пюре и злаковые каши. По поводу фруктовых соков: они повышают кислотность в кишечнике, могут вызывать боли в желудке, поэтому их введение лучше отложить на более поздние сроки. Несмотря на введение прикорма, кормление грудным молоком по требованию должно продолжаться — и как минимум до двухлетнего возраста.

Коровье молоко желательно до года не давать. Цельное коровье молоко в питании детей до года означает высокий риск развития анемии, аллергии и ожирения.

— Как избежать развития пищевой аллергии?

— Пищевая аллергия развивается в первые три года жизни и занимает основное место среди всех аллергических болезней у детей. Эта болезнь сохраняется и в последующие годы жизни, ее проявлениями являются атопический дерматит, аллергический ринит и бронхиальная астма.

Самые распространенные пищевые аллергены: коровье молоко, куриные яйца, грецкие орехи, арахис, соя, пшеница и рыба. Профилактика пищевой аллергии у детей означает избегать ранней встречи с этими продуктами.

При появлении пищевой аллергии необходимо исключить из питания все продукты, содержащие коровье молоко даже в небольшом количестве: сосиски, колбасы, ветчину и другие. Часто встречается непереносимость молока за счет антибиотиков, применяемых при лечении животных, и витамина С, добавленного в молоко во время пастеризации.

Порой врачи рекомендуют давать детям молоко на основе сои в качестве замены коровьему. Однако смеси на основе сои содержат фитоэстрогены, похожие по своему составу на женский гормон эстроген, а это может приводить к нарушению репродуктивной функции в будущем.

Родителям важно заботиться о своем здоровье и питании, так как пищевая аллергия — заболевание наследственное. Если оба родителя страдают от нее, то вероятность ее проявления у ребенка составляет от 50 до 80%.



— Давайте поговорим о «часто болеющих» детях. Например, родители отмечают: ОРЗ у ребенка случались раз в полгода, пошел в сад или школу — начал болеть в 2−3 раза чаще. На что нужно обратить внимание в такой ситуации, какие меры предпринять?

— Малыши до двух лет чаще всего находятся дома, и потому болеют редко. У некоторых детей при попадании в коллектив может начаться череда заболеваний. Виновниками болезней часто являются вирусы, вызывающие ОРЗ. Они не опасны и представляют своего рода тренировку, которая формирует иммунную систему. В появлении соплей, кашля и температуры нет ничего страшного. Солевые капли в нос и регулярные полоскания горла уменьшают концентрацию вируса в носоглотке. Лечение антибиотиками, которые абсолютно не помогают при вирусах, и сосудосуживающими каплями, иссушающими слизистую, препятствует формированию иммунитета.



Волшебных таблеток «для иммунитета» не существует, и я настороженно отношусь к различным иммуноукрепляющим препаратам. В итоге они наоборот приводят к ослаблению иммунной системы.

Лучше предпринять конкретные действия, чтобы ребенок реже болел:

Вести планомерное постепенное закаливание.

Организовать ежедневные продолжительные прогулки на свежем воздухе.

Обеспечить режим дня: полноценный ночной сон не менее 10 часов и по необходимости дневной.

Обеспечить здоровое питание с учетом возрастных особенностей. В рационе должны присутствовать полезные продукты: сезонные фрукты и овощи, злаковые и бобовые культуры, нежирные сорта мяса, птицы и рыбы, молочные и кисломолочные продукты, яйца, сухофрукты и орехи. Никакой пользы не несут газированные напитки, сладости, фастфуд, чипсы и тому подобное.

— В целях своевременного выявления патологий в стране проводятся профилактические медицинские осмотры детей до 18 лет. В каком возрасте нужно отвести ребенка на осмотр?

— Наблюдение за ребенком следует начинать до его рождения, когда женщина встает на учет по беременности. Все мероприятия проводятся медучреждениями совместно с семьями.

После рождения ребенка первый осмотр проводится на следующий день после выписки из родильного отделения врачом общей практики или педиатром на дому. Он включает полный осмотр ребенка, оценку его роста и развития, наличие врожденных аномалий и консультирование по кормлению и уходу. Второй осмотр проводится патронажной медсестрой на седьмой день после рождения. На 15-й ребенок также осматривается врачом на дому. На 21-й и 28-й дни жизни ребенка посещает патронажная медсестра. Начиная с месячного и до годовалого возраста нужно ежемесячно проходить осмотры врача. На втором и третьем году жизни врач должен осматривать ребенка каждые три месяца, на четвертом и пятом году жизни — каждые шесть месяцев. После пяти лет достаточно приводить ребенка на осмотр раз в год.

Фото: РСНПМЦ педиатрии

Ежегодно должны проводиться лабораторные анализы (общий анализ крови, мочи, кала, кал на яйцеглист), ребенок должен проходить осмотр у узких специалистов — невропатолога, окулиста, ортопеда (хирурга), отоларинголога и стоматолога.

— В национальный календарь иммунизации детей включены прививки от 12 вирусных заболеваний. Какие сертификаты качества имеют вакцины, применяемые в республике? Как проверяется их безопасность?

— Действительно, календарь плановых прививок детей, особенно первого года жизни, выглядит насыщенным. Важно знать, что вакцинация способствует выработке специфического иммунитета, то есть защиты по отношению к конкретному инфекционному возбудителю. В Узбекистане для детей применяются вакцины, которые зарекомендовали себя как безопасные и высокоэффективные. Поэтому качество вакцин никоим образом нельзя ставить под сомнение. Все вакцинопрепараты приготовлены с помощью высокотехнологичных процессов, перед использованием они проходят углубленный лабораторный контроль, получают сертификаты безопасности санитарно-эпидемиологическими службами республики, соответствующие мировым стандарта. За ними осуществляется систематический контроль по хранению и транспортировке.

— В календарь иммунизации не входит прививка против вируса гепатита А. Отдавая ребенка в детсад, родители сами принимают решение привить его, тем более что справку о наличии этой прививки требует и само учреждение. Насколько это оправданно? Будет ли эта прививка внесена в национальный календарь?

— Вакцинация детей против гепатита, А вполне оправдана: она предохраняет от заражения данной инфекцией, которая передается контактно-бытовым путем (грязные руки, посуда и в результате нарушения санитарно-гигиенических норм). Группой риска в основном являются организованные группы детей (детские сады, школы, летние лагеря отдыха). Санитарно-эпидемиологические службы республики рассматривают вопрос о включении вакцинации против гепатита, А в национальный календарь профилактических прививок в будущем.

— С поступлением в школу кардинально меняется образ жизни ребенка — в погоне за хорошими отметками родители порой «перегибают палку», переводя ребенка на сидячий образ жизни. Как сохранить баланс между здоровьем и обучением?

— Когда-то древние греки высекли на камне: «Хочешь быть здоровым — бегай, хочешь быть красивым — бегай, хочешь быть умным — бегай». Сегодня это мудрое изречение не менее актуально. Для многих школьников характерна гиподинамия (низкая двигательная активность). Из-за продолжительного сидения обедняется насыщение мозга кислородом, начинаются боли в спине и голове, нарушения осанки, снижение зрения. Поэтому полезно организовать регулярные занятия в спортивной секции, которые будут ребенку по душе. Для сохранения зрения нужно ввести хорошие семейные привычки: ограниченное пользование компьютером (не более получаса в день для детей младшего школьного возраста), непродолжительный просмотр ТВ, не играть в игры в мобильных телефонах, особенно на ходу или в транспорте. И приучить школьника регулярно делать зрительную гимнастику.

Чтобы бороться с усталостью, раздражительностью ребенка и повысить успеваемость, родителям нужно опять-таки следить за режимом дня: младшие школьники не должны ложиться спать позже 22 часов. Для старшеклассников самое позднее время для отхода ко сну — 23 часа.

Хочу пожелать всем родителям терпения и успехов в нелегком, но увлекательном труде — воспитании здорового и гармонично развитого ребенка.