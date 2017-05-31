Alpha Education запускает серию практических мастер-классов

Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на три мастер-класса: «Современная техника продаж», «Стратегия продвижения в интернете» и «Как найти нужных сотрудников». Особенность мастер-классов: большой практический опыт работы в Узбекистане, понимание специфики рынка, разбор реальных кейсов и персональные рекомендации.
Мастер-класс: «Современная техника продаж»
Спикер: Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (более 6 лет опыта работы в системе ООН в сфере образования и более 10 лет опыта по направлению торговый маркетинг, корпоративные продажи, поддержка продаж и B2B-маркетинг в Ucell)
Темы, которые будут рассмотрены:
Участие в данном мастер-классе поможет:
Дата: 17 июня, с 14:00 до 18:00.
Стоимость: 150 000 сумов за одного участника.
Мастер-класс: «Как найти нужных сотрудников»
Спикер: Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).
Темы, которые будут рассмотрены:
Участие в мастер-классе поможет:
Дата: 1 июля, с 14:00 до 18:00.
Стоимость: 150 000 сумов за одного участника
Мастер-класс: «Стратегия продвижения в интернете»
Спикер: Алишер Джуманиязов — основатель Alpha Education, в прошлом — руководитель рекламного агентство Rock’n’Roll Media, маркетолог Samarqand Darvoza.
Темы, которые будут рассмотрены:
Слушатель получит:
Также на мастер-классе пройдет разбор кейсов — MyTaxi, Samarqand Darvoza, Alpha Education. Слушатели смогут поучаствовать в практических заданиях, получить персональные рекомендации по работе с социальными сетями и электронными СМИ.
Дата: 27 июня, с 18:30 до 21:30.
Стоимость: 150 000 сумов за одного участника.
Записаться на мастер-классы можно по номеру: (+99899) 835−05−25.
Количество мест ограничено.
На правах рекламы. Услуги лицензированы.
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