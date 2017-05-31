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Alpha Education запускает серию практических мастер-классов

Знаниями в менеджменте, маркетинге и продажах поделятся специалисты с опытом работы в Ucell, системе ООН и Samarqand Darvoza.

Сегодня, 09:30   Общество     на правах рекламы

Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на три мастер-класса: «Современная техника продаж», «Стратегия продвижения в интернете» и «Как найти нужных сотрудников». Особенность мастер-классов: большой практический опыт работы в Узбекистане, понимание специфики рынка, разбор реальных кейсов и персональные рекомендации.

Мастер-класс: «Современная техника продаж»

Спикер: Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (более 6 лет опыта работы в системе ООН в сфере образования и более 10 лет опыта по направлению торговый маркетинг, корпоративные продажи, поддержка продаж и B2B-маркетинг в Ucell)

Темы, которые будут рассмотрены:

  • Эволюция понятия «продавец».
  • Навыки успешного продавца.
  • Что должен делать успешный продавец?
  • Современная техника продаж.
  • Факторы и секреты успешных продаж.

Участие в данном мастер-классе поможет:

  • Качественно пересмотреть подход к продажам.
  • Улучшить собственную практику продаж.
  • Правильно ставить задачи продавцам.
  • Повысить мотивацию и эффективность своих продавцов.
  • В итоге системно улучшить свои продажи.

Дата: 17 июня, с 14:00 до 18:00.

Стоимость: 150 000 сумов за одного участника.

Мастер-класс: «Как найти нужных сотрудников»

Спикер: Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).

Темы, которые будут рассмотрены:

  • Почему поиск нужного кандидата становится проблемой.
  • Как компания влияет на качество приходящих кандидатов.
  • Оптимальная структура проведения интервью.

Участие в мастер-классе поможет:

  • Посмотреть на сложности поиска подходящих кандидатов с позиции внутренних процессов.
  • Понять, кого нужно искать.
  • Научиться вовлекать в процесс первых лиц, а не только службы по персоналу.
  • Раскрыть кандидата на собеседовании с помощью правильных вопросов.

Дата: 1 июля, с 14:00 до 18:00.

Стоимость: 150 000 сумов за одного участника

Мастер-класс: «Стратегия продвижения в интернете»

Спикер: Алишер Джуманиязов — основатель Alpha Education, в прошлом — руководитель рекламного агентство Rock’n’Roll Media, маркетолог Samarqand Darvoza.

Темы, которые будут рассмотрены:

  • Как формировать стратегию продвижения бренда, и почему это важно.
  • Как правильно определять задачи продвижения в интернете.
  • Каналы продвижения в интернете — какие существуют и какие выбрать.
  • Продвижение в соцсетях — Facebook, Instagram, Telegram.
  • Работа с контентом — блоги, e-mail рассылки и т. д.
  • Создание инфоповодов с потенциалом вирусного распространения.
  • Почему важно анализировать эффективность рекламных кампаний.

Слушатель получит:

  • Понимание, нужно ли продвижение в интернете.
  • Какие каналы использовать.
  • Как грамотно сформировать стратегию продвижения.
  • Как строить работу по маркетингу в интернете — работая с агентством или собирая команду в штате?

Также на мастер-классе пройдет разбор кейсов — MyTaxi, Samarqand Darvoza, Alpha Education. Слушатели смогут поучаствовать в практических заданиях, получить персональные рекомендации по работе с социальными сетями и электронными СМИ.

Дата: 27 июня, с 18:30 до 21:30.

Стоимость: 150 000 сумов за одного участника.

Записаться на мастер-классы можно по номеру: (+99899) 835−05−25.

Количество мест ограничено.

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