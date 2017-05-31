Alpha Education запускает серию практических мастер-классов

Знаниями в менеджменте, маркетинге и продажах поделятся специалисты с опытом работы в Ucell, системе ООН и Samarqand Darvoza.

Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на три мастер-класса: «Современная техника продаж», «Стратегия продвижения в интернете» и «Как найти нужных сотрудников». Особенность мастер-классов: большой практический опыт работы в Узбекистане, понимание специфики рынка, разбор реальных кейсов и персональные рекомендации.

Мастер-класс: «Современная техника продаж»

Спикер: Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (более 6 лет опыта работы в системе ООН в сфере образования и более 10 лет опыта по направлению торговый маркетинг, корпоративные продажи, поддержка продаж и B2B-маркетинг в Ucell)

Темы, которые будут рассмотрены:

Эволюция понятия «продавец».

Навыки успешного продавца.

Что должен делать успешный продавец?

Современная техника продаж.

Факторы и секреты успешных продаж.

Участие в данном мастер-классе поможет:

Качественно пересмотреть подход к продажам.

Улучшить собственную практику продаж.

Правильно ставить задачи продавцам.

Повысить мотивацию и эффективность своих продавцов.

В итоге системно улучшить свои продажи.

Дата: 17 июня, с 14:00 до 18:00.

Стоимость: 150 000 сумов за одного участника.

Мастер-класс: «Как найти нужных сотрудников»

Спикер: Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).

Темы, которые будут рассмотрены:

Почему поиск нужного кандидата становится проблемой.

Как компания влияет на качество приходящих кандидатов.

Оптимальная структура проведения интервью.

Участие в мастер-классе поможет:

Посмотреть на сложности поиска подходящих кандидатов с позиции внутренних процессов.

Понять, кого нужно искать.

Научиться вовлекать в процесс первых лиц, а не только службы по персоналу.

Раскрыть кандидата на собеседовании с помощью правильных вопросов.

Дата: 1 июля, с 14:00 до 18:00.

Стоимость: 150 000 сумов за одного участника

Мастер-класс: «Стратегия продвижения в интернете»

Спикер: Алишер Джуманиязов — основатель Alpha Education, в прошлом — руководитель рекламного агентство Rock’n’Roll Media, маркетолог Samarqand Darvoza.

Темы, которые будут рассмотрены:

Как формировать стратегию продвижения бренда, и почему это важно.

Как правильно определять задачи продвижения в интернете.

Каналы продвижения в интернете — какие существуют и какие выбрать.

Продвижение в соцсетях — Facebook, Instagram, Telegram.

Работа с контентом — блоги, e-mail рассылки и т. д.

Создание инфоповодов с потенциалом вирусного распространения.

Почему важно анализировать эффективность рекламных кампаний.

Слушатель получит:

Понимание, нужно ли продвижение в интернете.

Какие каналы использовать.

Как грамотно сформировать стратегию продвижения.

Как строить работу по маркетингу в интернете — работая с агентством или собирая команду в штате?

Также на мастер-классе пройдет разбор кейсов — MyTaxi, Samarqand Darvoza, Alpha Education. Слушатели смогут поучаствовать в практических заданиях, получить персональные рекомендации по работе с социальными сетями и электронными СМИ.

Дата: 27 июня, с 18:30 до 21:30.

Стоимость: 150 000 сумов за одного участника.

Записаться на мастер-классы можно по номеру: (+99899) 835−05−25.

Количество мест ограничено.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.