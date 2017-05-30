«Узтадбиркорэкспорт» переименован в «Узтрейд»

Продукцию из Узбекистана на внешних рынках будет представлять компания «Узтрейд».

Акционерное общество «Узтадбиркорэкспорт» переименовано в специализированную внешнеторговую компанию «Узтрейд». Эта мера принята для широкого позиционирования организации за рубежом, расширения количества потенциальных иностранных партнеров и формирования имиджа надежной и стабильной компании на внешних рынках, говорится в постановлении Президента Узбекистана от 26 мая.

В число основных задач и направлений деятельности компании «Узтрейд» входит:

изучение спроса и предложения на внешних рынках на продукцию, производимую в Узбекистане.

продвижение продукции на экспорт, поиск и освоение новых рынков сбыта;

создание совместно с субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, дехканскими и фермерскими хозяйствами современных производств, теплиц, холодильных камер и мощностей по сортировке, упаковке и переработке сельскохозяйственной продукции;

содействие в сертификации экспортной продукции, проведении рекламных мероприятий, организации участия производителей в международных ярмарках и выставках, информационном и консультационном обеспечении по вопросам экспорта продукции.

Компании «Узтрейд» разрешено отгружать в адрес своих торговых домов за рубежом продовольственную муку и пшеницу на условиях консигнации, в пределах объемов, утвержденных балансом использования продовольственной пшеницы.

В соответствии с постановлением, внешнеторговые компании «Узмарказимпэкс» и «Узинтеримпэкс» в двухмесячный срок реорганизуются, их активы будут переданы для формирования уставного фонда компании «Узтрейд».