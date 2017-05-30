«Узтадбиркорэкспорт» переименован в «Узтрейд»

Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»
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Акционерное общество «Узтадбиркорэкспорт» переименовано в специализированную внешнеторговую компанию «Узтрейд». Эта мера принята для широкого позиционирования организации за рубежом, расширения количества потенциальных иностранных партнеров и формирования имиджа надежной и стабильной компании на внешних рынках, говорится в постановлении Президента Узбекистана от 26 мая.
В число основных задач и направлений деятельности компании «Узтрейд» входит:
Компании «Узтрейд» разрешено отгружать в адрес своих торговых домов за рубежом продовольственную муку и пшеницу на условиях консигнации, в пределах объемов, утвержденных балансом использования продовольственной пшеницы.
В соответствии с постановлением, внешнеторговые компании «Узмарказимпэкс» и «Узинтеримпэкс» в двухмесячный срок реорганизуются, их активы будут переданы для формирования уставного фонда компании «Узтрейд».
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